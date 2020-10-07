В Рязанской области РФ горит склад боеприпасов

Сегодня в селе Шелемишево Рязанской области РФ загорелся склад боеприпасов. Об этом сообщает издание "Известия".
По данным источника издания, возгорание произошло на территории ликвидированной воинской части, где могли остаться старые списанные боеприпасы, которые не успели вывезти.
По предварительным данным, причиной пожара стало сжигание сухой травы – огонь перекинулся на склады.
Власти объявили эвакуацию в радиусе 50 км от места происшествия.
"Известия" пишут, что часть жителей уже покинули Шелемишево. Там остались только те, кто категорически отказался выезжать.
На место происшествия выехали сотрудники министерства чрезвычайных ситуаций, обстоятельства случившегося устанавливаются.
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