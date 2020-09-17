Взрыв в киевском ресторане. Владелец подозревает, что причиной стали горелки для фламбирования

В результате взрыва в ресторане "Канапа" в центре Киева пострадали два работника кухни – они получили ожоги, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

17 сентября в ресторане "Канапа" в Киеве взорвались четыре газовых баллона объемом 0,75 л. Об этом Общественному рассказал пресс-офицер Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Александр Макушенко.

"Как стало потом известно, взорвались четыре газовых баллончика по 0,75 литра. Ожоги и шок получили два работника кухни, которые были госпитализированы", – рассказал он.

По словам Макушенко, в результате взрыва незначительные травмы получил еще один человек, но он от госпитализации отказался.

Как на кухню попали взорвавшиеся газовые баллоны, неизвестно.

Владелец ресторана Дмитрий Борисов рассказал журналистам, что ресторан закрыли.

"Мы ждем результатов экспертизы о том, что стало причиной взрыва. Это точно не газ, поскольку на кухне нет газового оборудования. Есть подозрение, что это фламбираторы (горелки для приготовления блюд в огне. – "ГОРДОН"). Пока ресторан закрыт, мы делаем все, чтобы выяснить ситуацию", – добавил он.