Работу поврежденного участка магистрального газопровода в Киевской области восстановят в течение двух-трех дней – оператор ГТС

Транзит газа в страны Европы, несмотря на разгерметизацию участка магистрального газопровода в селе Чабаны Киевской области, продолжается в штатном режиме, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Работу участка магистрального газопровода в селе Чабаны Киевской области, где в ночь на 15 сентября произошла разгерметизация, восстановят в течение двух-трех дней. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

"Сейчас на месте работает полиция и устанавливаются причины аварии. По завершении следственно-оперативных действий ремонтные бригады ОГТСУ начнут ликвидацию последствий, по предварительным оценкам, работы по восстановлению этого участка магистрального газопровода займут два-три дня", – сказано в релизе.

Очевидцы рассказывали, что в ночь на 15 сентября в районе, где находится газопровод, произошел мощный взрыв, после чего из-под земли раздавался сильный гул, слышный за много километров.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям проинформировала, что после 1.00 подачу газа к газопроводу перекрыли. Жертв и пострадавших в ходе инцидента нет.

Как отметили в ОГТСУ, транспортировку газа потребителям не останавливали – после локализации утечки организовали переключение на другие газопроводы.

Транзит газа в страны Европы, несмотря на утечку, продолжается в штатном режиме и в заявленных объемах, заявили в Министерстве энергетики Украины.

Полиция открыла уголовное производство по факту повреждения газопровода (ст. 292 Уголовного кодекса Украины), сообщили в Министерстве внутренних дел Украины.