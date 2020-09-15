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ПРОИСШЕСТВИЯ

В Киевской области произошел мощный взрыв, предположительно – на газопроводе высокого давления

Очевидцы сообщают о сильном гудении в районе села Чабаны Киево-Святошинского района. Подозревают, что взорвался газопровод Уренгой – Помары – Ужгород.

Сотрудники ГСЧС находятся на месте происшествия
Сотрудники ГСЧС находятся на месте происшествия
Фото: Владимир Савчук / Facebook

Около 0.00 в ночь на 15 сентября в Киево-Святошинском районе Киевской области произошел мощный взрыв, после чего из-под земли раздалось сильное гудение, слышное за много километров.

Местные жители пишут в соцсетях, что взорвался газопровод высокого давления.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2641559666173948&id=100009598202956

Как сообщили в группе "Чабани та Новосілки" в Facebook, сотрудники ГСЧС заверяют местных жителей, что угрозы нового взрыва нет и эвакуироваться не нужно.

Паблик "Киев Оперативный" приводит слова жительницы Чабанов: "В небе какой-то звук непонятный, как будто едет поезд где-то очень-очень близко".

https://www.facebook.com/KyivOperativ/videos/249610092960318/

В 1.15 гул прекратился.

Депутат горсовета Вишневого Киевской области Сергей Гулиев написал в Facebook, что в полях под Чабанами проходит магистральный газопровод Уренгой – Помары – Ужгород. По его данным, произошла разгерметизация с выбросом газа в атмосферу.

В близлежащих населенных пунктах отключено электричество.

Теги: взрыв, ГСЧС, Киевская область, газопровод
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