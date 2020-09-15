По факту разгерметизации магистрального газопровода в Киевской области открыто уголовное производство – СМИ

По данным УНН, после разгерметизации газопровода возле Чабанов Киево-Святошинского района полиция открыла уголовное производство по статье о повреждениях трубопроводов.

После разгерметизации вблизи поселка Чабаны Киево-Святошинского района магистрального газопровода высокого давления полиция открыла уголовное производство. Об этом правоохранители сообщили 15 сентября УНН.

"Открыто уголовное производство по ст. 292 Уголовного кодекса Украины (повреждение объектов магистральных или промышленных нефте-, газо-, конденсатопроводов и нефтепродуктопроводов). Сейчас будет назначен ряд экспертиз для установления всех причин разгерметизации газопровода", – рассказал собеседник агентства.

Очевидцы рассказывали, что в ночь на 15 сентября в районе, где находится газопровод, произошел мощный взрыв, после чего из-под земли раздавался сильный гул, слышный за много километров.

Утром Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уведомила о разгерметизации магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм.

В ночь на 15 сентября вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Газопровод обслуживается Боярским производственным линейным управлением магистральных газопроводов.

В ведомстве заявили, что после 1.00 была перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших в ходе инцидента нет.