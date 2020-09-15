В ГСЧС сообщили, что в Киевской области произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления

В ночь на 15 сентября вблизи пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла разгерметизация магистрального газопровода высокого давления диаметром 1020 мм. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Газопровод обслуживается Боярским производственным линейным управлением магистральных газопроводов.
В ведомстве заявили, что после 1.00 была перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших в ходе инцидента нет.
К работам по ликвидации аварии привлекалось 57 человек и 18 единиц техники. На данный момент работы на месте происшествия продолжаются.
Ночью очевидцы рассказывали, что в районе, где находится газопровод, произошел мощный взрыв, после чего из-под земли раздавался сильный гул, слышный за много километров.