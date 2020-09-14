В Харькове легковой автомобиль протаранил "скорую", которая везла пациентку на неотложную операцию

В Харькове легковой автомобиль протаранил машину скорой помощи, которая везла пациентку на неотложную операцию. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
Авария произошла накануне около 23.30 на улице Тюринской.
Предварительно установлено, что 26-летний водитель автомобиля KIA Optima выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной скорой медицинской помощи.
Автомобиль медиков ехал по вызову с включенными световыми спецсигналами в Институт неотложной хирургии с пациенткой, которая требовала срочного хирургического вмешательства.
В результате столкновения травмы получили 52-летний водитель "скорой", 21-летний фельдшер и 20-летний медицинский работник. Все пострадавшие с ушибами госпитализированы в Харьковскую областную больницу.
Пациентку, которая нуждалась в хирургическом вмешательстве, доставили в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.