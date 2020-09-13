ДТП в Черновцах. Пьяный полицейский на BMW повис на заборе жилого дома

Начальник управления Нацполиции в Черновицкой области Анатолий Дмитриев инициировал служебное расследование ДТП с участием пьяного полицейского. В случае подтверждения причастности последнего к аварии будет принято решение о его увольнении из полиции.

Ночью 12 сентября в Черновцах полицейский в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением авто и допустил ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции области.

На месте происшествия по улице Винниченко прибывшие правоохранители обнаружили автомобиль BMW, который наехал на светофор и ограждение возле жилого дома, говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что автомобилем управлял 31-летний сотрудник одного из территориальных отделений Нацполиции в Черновицкой области, который на тот момент находился не на службе.

"Начальник областного управления Нацполиции Анатолий Дмитриев немедленно инициировал комиссионное служебное расследование ДТП, которое проводит дисциплинарная комиссия... По результатам служебного расследования будет дана оценка действиям правоохранителя. В случае подтверждения причастности полицейского к ДТП будет принято решение о его безальтернативном увольнении из рядов полиции", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

На фото, которые обнародовал на своей странице в Facebook пользователь Дмитрий Корней, видно, что автомобиль повис на железном заборе дома.