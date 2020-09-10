Мать ребенка, пострадавшего в ДТП с сыном кандидата в мэры, рассказала о его состоянии

Родители участника аварии, сына кандидата в мэры от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика, и сам Марк Шевчик ежедневно интересуются здоровьем сбитого ребенка, приезжают и поддерживают их семью, отметила мать пострадавшего.

11-летний Александр, которого 3 сентября на пешеходном переходе в Кривом Роге сбил сын кандидата в мэры города от "Слуги народа" Марк Шевчик, продолжает лечение в отделении нейрохирургии областной больницы Днепра, пишет сайт Krivbass.city.

"Состояние здоровья мальчика сейчас ближе к средней степени тяжести, никакой угрозы его жизни и здоровью нет. Ребенок будет находиться под наблюдением врачей не менее 14 дней", – рассказал журналистам заведующий отделением Владимир Агафонов.

О состоянии пострадавшего рассказала и его мама, она также отметила, что родители 18-летнего Шевчика и он сам ежедневно интересуются здоровьем ребенка, приезжают и поддерживают их семью.

"Уже лучше, мы уже идем на поправку, врачи сказали – все хорошо, мы выздоравливаем, лечимся. Осталось пройти курс лечения, и там уже дальше будет видно. Курс лечения – две недели, а дальше будут говорить", – сказала она.

"Наталья Ивановна также отметила, что настойчивые СМИ доставляют много неудобств их семье, и попросила не беспокоить", – сказано в сообщении издания.

5 сентября кандидат в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик подтвердил, что водителем Volkswagen, который 3 сентября сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика, был его сын Марк. Шевчик сообщил, что берет на себя ответственность за будущее пострадавшего ребенка.