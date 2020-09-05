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ПРОИСШЕСТВИЯ

Сын кандидата в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" сбил ребенка на пешеходном переходе

Кандидат на пост городского головы Кривого Рога Дмитрий Шевчик подчеркнул, что его сын не скрывался и не собирался скрываться с места ДТП, он вызывал скорую помощь, был абсолютно трезв и прошел медицинское освидетельствование, а также сотрудничал с полицией.

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Дмитрий Шевчик: Данное происшествие в Едином реестре досудебных расследований и будет рассмотрено по закону
Дмитрий Шевчик: Данное происшествие в Едином реестре досудебных расследований и будет рассмотрено по закону
Фото: Дмитро Шевчик / Facebook

Кандидат в мэры Кривого Рога Дмитрий Шевчик подтвердил, что водителем Volkswagen, который 3 сентября сбил на пешеходном переходе 11-летнего мальчика, был его сын Марк. О ДТП писало местное издание Krivbass.city. В своем Facebook Шевчик сообщил, что берет на себя ответственность за будущее пострадавшего ребенка.

"Друзья! В двух семьях произошла беда. В семье 11-летнего мальчика Саши и моей. Мой сын Марк уходил от столкновения с авто, потерял управление и выехал на пешеходный переход. Машина зацепила Сашу. Ребенок пострадал. Сейчас он находится в детской областной больнице в отделении нейрохирургии. Врачи говорят, что состояние стабильное. У Саши закрытая черепно-мозговая травма, надкол правой височной кости, подозрение на ушиб внутренних органов, перелом плечевой кости и многочисленные ссадины. Марк не скрывался и не собирался скрываться с места ДТП, он вызывал скорую помощь, был абсолютно трезв и прошел медицинское освидетельствование, сотрудничал с полицией. Данное происшествие в Едином реестре досудебных расследований и будет рассмотрено по закону", – написал он.

Шевчик подчеркнул, что не собирается заминать этот инцидент.

"Недоброжелатели говорят, что я пытаюсь замять, скрыть, отмазать. Это не так. Моей целью является здоровье и безопасность этого ребенка. С Сашиными родителями Натальей Ивановной и Сергеем Владимировичем находимся в Днепре. Рассматриваем все возможные варианты лечения и реабилитации. Я беру на себя личную ответственность за будущее Саши. Считаю, что на сейчас это моя первейшая задача как отца и как человека. Хочу сказать огромное спасибо нашим врачам за работу. Мы всей семьей молимся за здоровье этого ребенка", – подытожил политик.

https://www.facebook.com/dmytro.shevchyk/posts/1221552158200048

Теги: ДТП, медицина, Кривой Рог, больница, лечение, мальчик
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