Бульвар Шоубиз
 
31 августа, 2020
 
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За день до годовщины знакомства Квиткова и Добрынин попали в ДТП. Фото

Супруга главного героя девятого сезона шоу "Холостяк" на СТБ Никиты Добрынина Дарья Квиткова сообщила, что во время столкновения получила перелом носа.

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Квиткова: Главное, все живы
Квиткова: Главное, все живы
Фото: kvittkova / Instagram

Победительница девятого сезона шоу "Холостяк " на телеканале СТБ Дарья Квиткова 30 августа вместе со своим мужем, телеведущим Никитой Добрыниним попала в ДТП на трассе Киев – Одесса. Об этом она рассказала в разделе Stories в Instagram, обнародовав снимки, сделанные на месте аварии. 

"Я сидела рядом с водителем, была пристегнута, но при ударе "ушла" носом в торпеду", – поделилась подробностями происшествия Квиткова.

Фото: kvittkova / Instagram
Фото: kvittkova / Instagram

По ее словам, второй участник аварии ехал следом за ними.

"Главное, что все живы", – отметила Квиткова, подчеркнув, что во время аварии получила перелом носа. 

Фото: kvittkova / Instagram

31 августа Квиткова отметила, что авария произошла за день до второй годовщины их знакомства на проекте "Холостяк". 

"Я могла только мечтать о таком муже, как ты. Каждый день благодарю вселенную за то, что мы встретились и выбрали друг друга", – написала она

Отношения пары продолжаются с весны 2019 года. 17 января 2020 года Добрынин на Бали сделал Квитковой предложение стать его женой. Пара узаконила отношения 20 мая, а 12 августа состоялась торжественная церемония бракосочетания. 

Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович) родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидения Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.

В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим "Русского радио Украина", в 2014-м начал работу на канале М1. С 2017 года он возглавляет редакцию мужского журнала XXL.

Для Добрынина брак с Квитковой – второй в его биографии. С первой женой он расстался после четырех лет семейной жизни в 2017 году. 

Дарья Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина, после свадьбы – Вакулович) ранее не имела опыта семейных отношений, это первый брак для избранницы ведущего. 

Теги: Киев, Одесса, ДТП, Никита Добрынин, Дарья Квиткова
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