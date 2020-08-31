За день до годовщины знакомства Квиткова и Добрынин попали в ДТП. Фото

Победительница девятого сезона шоу "Холостяк " на телеканале СТБ Дарья Квиткова 30 августа вместе со своим мужем, телеведущим Никитой Добрыниним попала в ДТП на трассе Киев – Одесса. Об этом она рассказала в разделе Stories в Instagram, обнародовав снимки, сделанные на месте аварии.
"Я сидела рядом с водителем, была пристегнута, но при ударе "ушла" носом в торпеду", – поделилась подробностями происшествия Квиткова.
По ее словам, второй участник аварии ехал следом за ними.
"Главное, что все живы", – отметила Квиткова, подчеркнув, что во время аварии получила перелом носа.
31 августа Квиткова отметила, что авария произошла за день до второй годовщины их знакомства на проекте "Холостяк".
"Я могла только мечтать о таком муже, как ты. Каждый день благодарю вселенную за то, что мы встретились и выбрали друг друга", – написала она
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Во всей этой суматохе событий, мы совершено забыли о том, что сегодня ровно два года, как мы впервые познакомились на первой вечеринке проекта «Холостяк». Я могла только мечтать о таком муже, как ты. Каждый день благодарю вселенную за то, что мы встретились и выбрали друг друга.Ты моя опора и мое сердце Счастлива, что мы живы, здоровы и с нами все хорошо. Моя семья
Отношения пары продолжаются с весны 2019 года. 17 января 2020 года Добрынин на Бали сделал Квитковой предложение стать его женой. Пара узаконила отношения 20 мая, а 12 августа состоялась торжественная церемония бракосочетания.
Никита Добрынин (настоящее имя – Влад Вакулович) родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидения Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.
В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим "Русского радио Украина", в 2014-м начал работу на канале М1. С 2017 года он возглавляет редакцию мужского журнала XXL.
Для Добрынина брак с Квитковой – второй в его биографии. С первой женой он расстался после четырех лет семейной жизни в 2017 году.
Дарья Квиткова (настоящая фамилия – Матюнина, после свадьбы – Вакулович) ранее не имела опыта семейных отношений, это первый брак для избранницы ведущего.