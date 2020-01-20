"Глазами своего будущего мужа". Невеста героя шоу "Холостяк 9" Квиткова показала тело в купальнике

Герой украинского шоу "Холостяк 9" Никита Добрынин сделал снимок своей девушки, победительницы проекта Дарьи Квитковой, в купальнике.

Квиткова: Фото к публикации было разрешено Фото: kvittkova / Instagram

Победительница проекта "Холостяк 9" на телеканале СТБ Дарья Квиткова разместила в Instagram фото в раздельном купальнике.

"Глазами своего будущего мужа. Фото к публикации было разрешено", – написала она.

17 января Добрынин на Бали сделал Квитковой предложение стать его женой.

"Мой самый лучший мужчина", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Мой самый лучший мужчина * Публикация от Daria Kvitkova * (@kvittkova) 17 Янв 2020 в 3:57 PST

Никита Добрынин родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидение Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.

В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим "Русского радио Украина", в 2014-м начал работу на канале М1. С 2017 года он возглавляет редакцию мужского журнала XXL.