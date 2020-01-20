"Глазами своего будущего мужа". Невеста героя шоу "Холостяк 9" Квиткова показала тело в купальнике

Победительница проекта "Холостяк 9" на телеканале СТБ Дарья Квиткова разместила в Instagram фото в раздельном купальнике.
"Глазами своего будущего мужа. Фото к публикации было разрешено", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Глазами своего будущего мужа * Фото к публикации было разрешено *
17 января Добрынин на Бали сделал Квитковой предложение стать его женой.
"Мой самый лучший мужчина", – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Никита Добрынин родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидение Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.
В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим "Русского радио Украина", в 2014-м начал работу на канале М1. С 2017 года он возглавляет редакцию мужского журнала XXL.