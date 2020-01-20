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20 января, 2020
 
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"Глазами своего будущего мужа". Невеста героя шоу "Холостяк 9" Квиткова показала тело в купальнике

Герой украинского шоу "Холостяк 9" Никита Добрынин сделал снимок своей девушки, победительницы проекта Дарьи Квитковой, в купальнике.

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Квиткова: Фото к публикации было разрешено
Квиткова: Фото к публикации было разрешено
Фото: kvittkova / Instagram

Победительница проекта "Холостяк 9" на телеканале СТБ Дарья Квиткова разместила в Instagram фото в раздельном купальнике.

"Глазами своего будущего мужа. Фото к публикации было разрешено", – написала она.

17 января Добрынин на Бали сделал Квитковой предложение стать его женой.

"Мой самый лучший мужчина", – написала она.

Никита Добрынин родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидение Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.

В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим "Русского радио Украина", в 2014-м начал работу на канале М1. С 2017 года он возглавляет редакцию мужского журнала XXL.

Теги: Никита Добрынин, Дарья Квиткова
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