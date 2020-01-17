Герой шоу "Холостяк 9" Добрынин отдыхает на Бали с Квитковой

Герой украинского шоу "Холостяк 9" Никита Добрынин проводит время на Бали с победительницей проекта Дарьей Квитковой.

Квиткова: В этом мире существует всего одна истина, которую никто не сможет отрицать. Это любовь Фото: kvittkova / Instagram

Победительница проекта "Холостяк 9" на телеканале СТБ Дарья Квиткова разместила в Instagram снимки и видео совместного отдыха на Бали с героем этого же проекта, телеведущим и журналистом Никитой Добрыниным.

"В этом мире существует всего одна истина, которую никто не сможет отрицать. Это любовь. Даже убежденные циники и скептики хотя бы раз в жизни любили. Любовь – как связующее всего сущего на земле. Любовь – как океан, как мама, как воздух. Любовь – как искусство, как творец, как гений, как чистая энергия, как музыка. Любовь к человеку, к природе, к музыке или к фильмам. Любовь повсюду", – написала она.

Никита Добрынин родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидение Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.

В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим "Русского радио Украина", в 2014-м начал работу на канале М1. С 2017 года он возглавляет редакцию мужского журнала XXL.