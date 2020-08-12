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12 августа, 2020
 
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Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото

Главный герой девятого сезона шоу "Холостяк" на СТБ Никита Добрынин и победительница проекта Даша Квиткова зарегистрировали брак в мае, а 12 августа провели торжественную церемонию бракосочетания.

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Добрынин и Квиткова узаконили отношения 20 мая
Добрынин и Квиткова узаконили отношения 20 мая
Фото: stbua / Instagram

Победительница девятого сезона шоу  "Холостяк " на телеканале СТБ Дарья Квиткова и телеведущий Никита Добрынин 12 августа обнародовали на своих страницах в Instagram фото с торжественной свадебной церемонии.

"Пищу от счастья, это случилось", – написала Квиткова, опубликовав фото, на котором запечатлена в свадебном платье. 

Добрынин разместил в микроблоге селфи, сделанное за свадебным столом. 

Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник в своем микроблоге обнародовал ролик, на котором запечатлен момент обмена клятвами.

Телеканал СТБ на своей странице в Instagram поздравил пару со свадьбой.

"Больше не холостяк, больше не холостячка", – говорится в публикации. 

Отношения пары продолжаются с весны 2019 года. 17 января 2020 года Добрынин на Бали сделал Квитковой предложение стать его женой. Пара узаконила отношения 20 мая, отложив из-за карантина проведение торжественной церемонии в присутствии гостей на 12 августа. 

Никита Добрынин родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидения Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.

В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим "Русского радио Украина", в 2014-м начал работу на канале М1. С 2017 года он возглавляет редакцию мужского журнала XXL.

Теги: Днепр, свадьба, СТБ, Холостяк, Григорий Решетник, Никита Добрынин, Дарья Квиткова
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