Добрынин и Квиткова сыграли свадьбу. Фото

Победительница девятого сезона шоу "Холостяк " на телеканале СТБ Дарья Квиткова и телеведущий Никита Добрынин 12 августа обнародовали на своих страницах в Instagram фото с торжественной свадебной церемонии.

"Пищу от счастья, это случилось", – написала Квиткова, опубликовав фото, на котором запечатлена в свадебном платье.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Пищу от счастья!!!! Это случилось Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova) 12 Авг 2020 в 7:53 PDT

Добрынин разместил в микроблоге селфи, сделанное за свадебным столом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NIKITA (@nikitadobrynin) 12 Авг 2020 в 8:12 PDT

Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник в своем микроблоге обнародовал ролик, на котором запечатлен момент обмена клятвами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @nikitadobrynin @kvittkova #love Публикация от Григоріи * Решетнік • RG (@grisha_reshetnik) 12 Авг 2020 в 6:59 PDT

Телеканал СТБ на своей странице в Instagram поздравил пару со свадьбой.

"Больше не холостяк, больше не холостячка", – говорится в публикации.

Отношения пары продолжаются с весны 2019 года. 17 января 2020 года Добрынин на Бали сделал Квитковой предложение стать его женой. Пара узаконила отношения 20 мая, отложив из-за карантина проведение торжественной церемонии в присутствии гостей на 12 августа.

Никита Добрынин родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидения Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.

В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим "Русского радио Украина", в 2014-м начал работу на канале М1. С 2017 года он возглавляет редакцию мужского журнала XXL.