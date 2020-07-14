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14 июля, 2020
 
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Герой шоу "Холостяк 9" Добрынин и его жена Квиткова купили квартиру в Киеве

Победительница проекта "Холостяк 9" на телеканале СТБ Дарья Квиткова, супруга героя этого шоу, телеведущего Никиты Добрынина, заявила, что покупка квартиры является их общей заслугой.

Квиткова: Вместе мы сможем горы свернуть и огонь потушить
Квиткова: Вместе мы сможем горы свернуть и огонь потушить
Фото: kvittkova / Instagram

Победительница проекта "Холостяк 9" на телеканале СТБ Дарья Квиткова,  жена героя этого шоу, телеведущего Никиты Добрынина, сообщила в Instagram о покупке квартиры.

"Не могу с вами не поделиться. Около месяца мы с Никитой ходим в напряжении и бесконечно работаем на результат. Мы работали на совместную мечту. Говорю мы", потому что то, о чем я сейчас вам расскажу, это наша общая заслуга. 3...2...1... Мы купили квартиру. Просто офигеть", – написала Квиткова.

Она отметила, что они с Добрыниным сделали друг другу такой подарок на свадьбу.

"До сих пор мы не можем в это поверить. Всегда нужно расставлять приоритеты, в этом мы с Никитой сошлись. Дорогие машины и вещи – это, конечно, круто, но куда лучше, когда у тебя есть своя жилплощадь и свои стены в столице. В столице, Карл. Это невероятное чувство, когда мы смогли сделать это самостоятельно, без помощи наших родителей. Вместе мы сможем горы свернуть и огонь потушить. Будучи на острове Бали, мы загадали одно желание на двоих, которое не заставило себя ждать. Будет цель – будет и возможность. И все наши мечты обязательно сбудутся", – заверила жена Добрынина.

Отношения пары продолжаются с весны 2019 года. 17 января 2020 года Добрынин на Бали сделал Квитковой предложение стать его женой. Пара узаконила отношения 21 мая.

Никита Добрынин родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидения Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.

В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим "Русского радио Украина", в 2014-м начал работу на канале М1. С 2017 года он возглавляет редакцию мужского журнала XXL.

Теги: Киев, недвижимость, Холостяк, квартира, Никита Добрынин, Дарья Квиткова
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