Герой шоу "Холостяк 9" Добрынин и его жена Квиткова купили квартиру в Киеве

Победительница проекта "Холостяк 9" на телеканале СТБ Дарья Квиткова, жена героя этого шоу, телеведущего Никиты Добрынина, сообщила в Instagram о покупке квартиры.
"Не могу с вами не поделиться. Около месяца мы с Никитой ходим в напряжении и бесконечно работаем на результат. Мы работали на совместную мечту. Говорю мы", потому что то, о чем я сейчас вам расскажу, это наша общая заслуга. 3...2...1... Мы купили квартиру. Просто офигеть", – написала Квиткова.
Она отметила, что они с Добрыниным сделали друг другу такой подарок на свадьбу.
"До сих пор мы не можем в это поверить. Всегда нужно расставлять приоритеты, в этом мы с Никитой сошлись. Дорогие машины и вещи – это, конечно, круто, но куда лучше, когда у тебя есть своя жилплощадь и свои стены в столице. В столице, Карл. Это невероятное чувство, когда мы смогли сделать это самостоятельно, без помощи наших родителей. Вместе мы сможем горы свернуть и огонь потушить. Будучи на острове Бали, мы загадали одно желание на двоих, которое не заставило себя ждать. Будет цель – будет и возможность. И все наши мечты обязательно сбудутся", – заверила жена Добрынина.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Не могу с вами не поделиться. Около месяца мы с Никитои * ходим в напряжении и бесконечно работаем на результат. Мы работали на совместную мечту. Говорю «МЫ», потому что то, о чем я сеи * час вам расскажу — это наша о б щ а я заслуга. 3...2...1... Мы купили квартиру * Просто офигеть. Вот это подарок друг другу на свадьбу * До сих пор мы не можем в это поверить. Всегда нужно расставлять приоритеты, в этом мы с Никитои * сошлись. Дорогие машины и вещи — это конечно круто, но куда лучше, когда у тебя есть своя жилплощадь и свои стены в столице. В столице, Карл * Это невероятное чувство, когда мы смогли сделать это самостоятельно, без помощи наших родителеи * . Вместе мы сможем горы свернуть и огонь потушить * Будучи на острове Бали мы загадали одно желание на двоих, которое не заставило себя ждать. Будет цель — будет и возможность. И все наши мечты обязательно сбудутся *
Отношения пары продолжаются с весны 2019 года. 17 января 2020 года Добрынин на Бали сделал Квитковой предложение стать его женой. Пара узаконила отношения 21 мая.
Никита Добрынин родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидения Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.
В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим "Русского радио Украина", в 2014-м начал работу на канале М1. С 2017 года он возглавляет редакцию мужского журнала XXL.