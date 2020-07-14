Герой шоу "Холостяк 9" Добрынин и его жена Квиткова купили квартиру в Киеве

Победительница проекта "Холостяк 9" на телеканале СТБ Дарья Квиткова, супруга героя этого шоу, телеведущего Никиты Добрынина, заявила, что покупка квартиры является их общей заслугой.

Победительница проекта "Холостяк 9" на телеканале СТБ Дарья Квиткова, жена героя этого шоу, телеведущего Никиты Добрынина, сообщила в Instagram о покупке квартиры.

"Не могу с вами не поделиться. Около месяца мы с Никитой ходим в напряжении и бесконечно работаем на результат. Мы работали на совместную мечту. Говорю мы", потому что то, о чем я сейчас вам расскажу, это наша общая заслуга. 3...2...1... Мы купили квартиру. Просто офигеть", – написала Квиткова.

Она отметила, что они с Добрыниным сделали друг другу такой подарок на свадьбу.

"До сих пор мы не можем в это поверить. Всегда нужно расставлять приоритеты, в этом мы с Никитой сошлись. Дорогие машины и вещи – это, конечно, круто, но куда лучше, когда у тебя есть своя жилплощадь и свои стены в столице. В столице, Карл. Это невероятное чувство, когда мы смогли сделать это самостоятельно, без помощи наших родителей. Вместе мы сможем горы свернуть и огонь потушить. Будучи на острове Бали, мы загадали одно желание на двоих, которое не заставило себя ждать. Будет цель – будет и возможность. И все наши мечты обязательно сбудутся", – заверила жена Добрынина.

Отношения пары продолжаются с весны 2019 года. 17 января 2020 года Добрынин на Бали сделал Квитковой предложение стать его женой. Пара узаконила отношения 21 мая.

Никита Добрынин родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидения Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.

В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим "Русского радио Украина", в 2014-м начал работу на канале М1. С 2017 года он возглавляет редакцию мужского журнала XXL.