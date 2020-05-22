"Няшечки!". Жена героя шоу "Холостяк 9" Добрынина показала фото дня росписи

Победительница проекта "Холостяк 9" на телеканале СТБ Дарья Квиткова показала, как они с супругом, телеведущим Никитой Добрыниным, провели первый день в статусе мужа и жены.

Квиткова: Уверена, что наша свадьба пройдет еще круче Фото: kvittkova / Instagram

Победительница проекта "Холостяк 9" на телеканале СТБ Дарья Квиткова разместила в Instagram фото церемонии росписи с телеведущим Никитой Добрыниным, а также прогулку по городу.

"Чуть-чуть про вчерашний день. Спасибо, что вы разделили вчера этот день с нами, спасибо вам всем за ваши теплые слова. Уверена, что наша свадьба пройдет еще круче", – написала она.

Подписчики в комментариях под постом оставили многочисленные поздравления и пожелания счастливой жизни паре.

"Аааа, вы такие няшечки! Поздравляем!" – написала iuliia_5293.

Герой шоу "Холостяк 9" Добрынин и Квиткова расписались 21 мая.

Отношения пары продолжаются с весны 2019 года. 17 января 2020 года Добрынин на Бали сделал Квитковой предложение стать его женой.

Никита Добрынин родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидения Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.

В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим "Русского радио Украина", в 2014-м начал работу на канале М1. С 2017 года он возглавляет редакцию мужского журнала XXL.