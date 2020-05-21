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21 мая, 2020
 
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Герой "Холостяка 9" Добрынин женился на победительнице этого шоу. Опубликовано фото церемонии

Герой украинского шоу "Холостяк 9" Никита Добрынин после романа продолжительностью в один год узаконил отношения с Дарьей Квитковой, которую выбрал на проекте.

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Добрынин: Она официально моя
Добрынин: Она официально моя
Фото: kvittkova / Instagram

32-летний герой украинского шоу "Холостяк 9" Никита Добрынин женился на победительнице проекта, 21-летней Дарье Квитковой. Об этом он сообщил вечером 20 мая в Instagram.

"Она стала моим сердцем, огромной его частью, теперь и официально моя. Молодожены", – написал он и обнародовал фото, сделанное в ЗАГСе.

Для церемонии бракосочетания Добрынин выбрал серый костюм, белую футболку и кроссовки. Квиткова была в белом мини-платье с асимметричным верхом и босоножках в тон.

Отношения пары продолжаются с весны 2019 года. 17 января 2020 года Добрынин на Бали сделал Квитковой предложение стать его женой.

Никита Добрынин родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидения Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.

В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим "Русского радио Украина", в 2014-м начал работу на канале М1. С 2017 года он возглавляет редакцию мужского журнала XXL.

Теги: свадьба, Холостяк, шоу, фото, Никита Добрынин, Дарья Квиткова, церемония
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