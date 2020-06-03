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03 июня, 2020
 
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"У меня не идеальная фигура, но я люблю свое тело". Жена героя "Холостяка 9" снялась в белье

Победительница проекта "Холостяк 9" на телеканале СТБ Дарья Квиткова, супруга героя этого шоу, телеведущего Никиты Добрынина, призналась, что иногда недовольна своим внешним видом.

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Квиткова: Пожалуйста, любите себя
Квиткова: Пожалуйста, любите себя
Фото: kvittkova / Instagram

Победительница проекта "Холостяк 9" на телеканале СТБ Дарья Квиткова,  жена героя этого шоу, телеведущего Никиты Добрынина, разместила в Instagram фото в нижнем белье.

"У меня вовсе не идеальная фигура, но я люблю свое тело. Мне кажется, что мы все давно забыли о том, что каждый из нас индивидуален. Женщин уже много лет призывают что-то делать с их телами, чтобы они все выглядели идеально, под одну гребенку. Но зачем? Я здорова, я счастлива, и у меня все прекрасно", – написала она.
По словам Квитковой, иногда она тоже недовольна своим внешним видом.

"Порой подхожу к зеркалу и думаю: "Какой кошмар! Что у меня на голове? Почему это не укладывается в нужную мне прическу? Что с лицом? Зачем я вчера вечером съела третий кусок пиццы? Что это за складка? Почему не ходила в спортзал уже шесть недель?" – призналась она.

Но добавила, что это не повод для переживаний.

"Пожалуйста, любите себя", – завершила пост Квиткова.

Отношения пары продолжаются с весны 2019 года. 17 января 2020 года Добрынин на Бали сделал Квитковой предложение стать его женой. Пара узаконила отношения 21 мая.

Никита Добрынин родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидения Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.

В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим "Русского радио Украина", в 2014-м начал работу на канале М1. С 2017 года он возглавляет редакцию мужского журнала XXL.

Теги: фигура, Холостяк, шоу, Никита Добрынин, Дарья Квиткова, белье
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