"У меня не идеальная фигура, но я люблю свое тело". Жена героя "Холостяка 9" снялась в белье

Победительница проекта "Холостяк 9" на телеканале СТБ Дарья Квиткова, супруга героя этого шоу, телеведущего Никиты Добрынина, призналась, что иногда недовольна своим внешним видом.

Победительница проекта "Холостяк 9" на телеканале СТБ Дарья Квиткова, жена героя этого шоу, телеведущего Никиты Добрынина, разместила в Instagram фото в нижнем белье.

"У меня вовсе не идеальная фигура, но я люблю свое тело. Мне кажется, что мы все давно забыли о том, что каждый из нас индивидуален. Женщин уже много лет призывают что-то делать с их телами, чтобы они все выглядели идеально, под одну гребенку. Но зачем? Я здорова, я счастлива, и у меня все прекрасно", – написала она.

По словам Квитковой, иногда она тоже недовольна своим внешним видом.

"Порой подхожу к зеркалу и думаю: "Какой кошмар! Что у меня на голове? Почему это не укладывается в нужную мне прическу? Что с лицом? Зачем я вчера вечером съела третий кусок пиццы? Что это за складка? Почему не ходила в спортзал уже шесть недель?" – призналась она.

Но добавила, что это не повод для переживаний.

"Пожалуйста, любите себя", – завершила пост Квиткова.

Отношения пары продолжаются с весны 2019 года. 17 января 2020 года Добрынин на Бали сделал Квитковой предложение стать его женой. Пара узаконила отношения 21 мая.

Никита Добрынин родился 30 декабря 1987 года в поселке городского типа Провидения Чукотского автономного округа. В 1991 году вместе с семьей вернулся в Черновцы, откуда родом его родители.

В 2008 году Добрынин переехал в Киев и начал работать ведущим "Русского радио Украина", в 2014-м начал работу на канале М1. С 2017 года он возглавляет редакцию мужского журнала XXL.