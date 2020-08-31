В Париже полиция задержала Депардье за вождение в нетрезвом виде. Он заявил, что предпочитает Путина – Le Point

71-летний французский актер Жерар Депардье управлял скутером в состоянии алкогольного опьянения, пишет французское издание Le Point. Будучи задержанным, актер заявил, что не хочет быть французом, отдавая предпочтение российскому президенту Владимиру Путину.

Патрульные 28 августа задержали в Париже 71-летнего актера Жерара Депардье за управление транспортным средством в нетрезвом виде, пишет французский еженедельник Le Point.

Сообщается, что актер привлек внимание полицейских тем, что остановился на красный свет, переехав стоп-линию. Издание подчеркивает, что полицейские узнали в задержанном актера только когда он снял шлем.

После того, как во время сдачи теста на содержание алкоголя было установлено превышение нормы, патруль конфисковал у актера скутер, а самого Депардье доставили в участок.

Как пишет издание, в разговоре с полицейскими актер признал, что перед поездкой выпил "пару бокалов пива". Сообщается, что из участка Депардье отпустили в сопровождении его знакомых.

Le Point подчеркивает, что во время ожидания знакомых актер заявил полицейским, что не хочет быть французом и предпочитает российского президента Владимира Путина.

В 2012 году Депардье в связи с планами правительства Франции увеличить налог для богатых граждан до 75% заявил о намерении отказаться от французского гражданства.

В 2013 году он стал гражданином РФ и получил в подарок от властей квартиру в Саранске. На данный момент Депардье является гражданином Франции и РФ. В апреле 2015 года Депардье покинул Россию и переехал в Бельгию.