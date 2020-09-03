"Повезло, что машина не упала с моста". Комаров стал случайным свидетелем ДТП. Фото

Ведущий программы "Мир наизнанку" на "1+1" Дмитрий Комаров поделился в сети снимками аварии, которая произошла на старом мосту в Ивано-Франковской области.

На глазах у Комарова автомобиль едва не упал в реку Фото: Дмитро Комаров / Facebook

Украинский путешественник и автор передачи "Мир наизнанку" на канале "1+1" Дмитрий Комаров 2 сентября на своей странице в Instagram обнародовал снимки, сделанные на месте аварии в Ивано-Франковской области.

"Несколько часов назад случайно стал свидетелем вот такой аварии. Слава богу, без пострадавших", – написал Комаров.

По словам путешественника, ДТП произошло на мосту, который был установлен на реке Черный Черемош в Ивано-Франковской области еще в начале прошлого века.

"Мост чудом устоял во время наводнения в 2008 году. С тех рядом начали строить новый, установили колонны, но процесс остановился. Люди периодически восстанавливают мост своими силами, поддерживают его в рабочем состоянии, потому что это единственный способ переехать через реку для большого транспорта. Сегодня он не выдержал, когда по нему проезжал "КамАЗ", – описал ситуацию Комаров.

Он назвал везением тот факт, что машина не упала в реку с моста.

"Пишу этот пост для того, чтобы обратить внимание на проблему", – объяснил ведущий.

Комаров родился в 1983 году в Киеве. В 2010 году в эфире "1+1" состоялся премьерный выпуск его авторской передачи о путешествиях "Мир наизнанку".

Съемочная группа передачи состоит всего из двух человек – ведущего Дмитрия Комарова и оператора Александра Дмитриева. За 10 лет Комаров подготовил 11 сезонов о 15 странах мира.

31 августа Комаров получил из рук президента Украины Владимира Зеленского награду в связи с присвоением ему звания заслуженного журналиста Украины.