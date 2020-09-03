"Повезло, что машина не упала с моста". Комаров стал случайным свидетелем ДТП. Фото

Украинский путешественник и автор передачи "Мир наизнанку" на канале "1+1" Дмитрий Комаров 2 сентября на своей странице в Instagram обнародовал снимки, сделанные на месте аварии в Ивано-Франковской области.
"Несколько часов назад случайно стал свидетелем вот такой аварии. Слава богу, без пострадавших", – написал Комаров.
По словам путешественника, ДТП произошло на мосту, который был установлен на реке Черный Черемош в Ивано-Франковской области еще в начале прошлого века.
"Мост чудом устоял во время наводнения в 2008 году. С тех рядом начали строить новый, установили колонны, но процесс остановился. Люди периодически восстанавливают мост своими силами, поддерживают его в рабочем состоянии, потому что это единственный способ переехать через реку для большого транспорта. Сегодня он не выдержал, когда по нему проезжал "КамАЗ", – описал ситуацию Комаров.
Он назвал везением тот факт, что машина не упала в реку с моста.
"Пишу этот пост для того, чтобы обратить внимание на проблему", – объяснил ведущий.
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Несколько часов назад случайно стал свидетелем вот такой аварии. Слава Богу, без пострадавших. На фото старый мост через реку Черный Черемош, соединяющий Верховину и несколько сел Ивано-Франковской области (одно из самых известных - Дземброня). Он был построен в начале 20-го века. Металлические несущие конструкции еще тех времен. Остальное - из дерева. Мост чудом устоял во время наводнения в 2008 году. С тех рядом начали строить новый, установили колонны, но процесс остановился. Люди периодически восстанавливают мост своими силами, поддерживают его в рабочем состоянии, потому что это единственный способ переехать через реку для большого транспорта (автобусы, грузовики). Сегодня он не выдержал, когда через него проезжал «Камаз». Деревянная часть моста не выдержала и провалилась. Повезло, что машина не упала с моста. Пишу этот пост для того, чтобы обратить внимание на проблему. Очень часто именно такие места, в небольших селах, остаются без внимания и поддержки, потому что информация не распространяется. А для людей этот мост очень важен. Уверен, что появление этой информации в СМИ и соцсетях не даст проблеме стать забытой через несколько дней, когда люди снова сами восстановят мост своими руками, чтобы иметь возможность проехать домой. Был на месте, пока последствия аварии не ликвидировали. Все целы. На водителе ни царапинки. Надеюсь, что ситуация в этих невероятно красивых местах скоро изменится и мост станет надежным. Он очень важен людям. Заранее спасибо всем, кто откликнется
Комаров родился в 1983 году в Киеве. В 2010 году в эфире "1+1" состоялся премьерный выпуск его авторской передачи о путешествиях "Мир наизнанку".
Съемочная группа передачи состоит всего из двух человек – ведущего Дмитрия Комарова и оператора Александра Дмитриева. За 10 лет Комаров подготовил 11 сезонов о 15 странах мира.
31 августа Комаров получил из рук президента Украины Владимира Зеленского награду в связи с присвоением ему звания заслуженного журналиста Украины.