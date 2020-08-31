Комаров обнародовал селфи с Зеленским и рассказал, как отреагировал на звание заслуженного журналиста

Украинский телеведущий и путешественник Дмитрий Комаров узнал о том, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил ему звание заслуженного журналиста Украины, не сразу.

Украинский путешественник и ведущий передачи "Мир наизнанку" на канале "1+1" Дмитрий Комаров 31 августа обнародовал на своей странице в Instagram селфи, на котором запечатлен в компании украинского президента Владимира Зеленского в Мариинском дворце.

В кадре Комаров позирует с наградой, которую получил в честь присвоения ему звания заслуженного журналиста Украины. По словам ведущего, новость о том, что его удостоили звания, он узнал не сразу.

Фото: Дмитро Комаров / Facebook



"Это был мой обычный – десятки встреч, телефонных конференций, подготовка к экспедициям, созвоны со всеми континентами. Часто во время встреч я выключаю звук в телефоне и могу несколько часов к нему не прикасаться. И вот беру его в руки и вижу сотни поздравлений. Оказывается, Зеленский подписал указ и присвоил мне звание. Это был сюрприз", – рассказал Комаров.

Ведущий подчеркнул, что не стремился к наградам, так как ему доставляет удовольствие его работа.

"Я благодарен Зеленскому за награду, а для себя решил, что это наша общая с вами награда – семьи зрителей "Мира наизнанку", – подытожил ведущий.

"Мир наизнанку" – авторский проект журналиста и путешественника Дмитрия Комарова. Премьерный выпуск состоялся на телеканале "1+1" 11 декабря 2010 года.

Съемочная группа передачи состоит всего из двух человек – ведущего Дмитрия Комарова и оператора Александра Дмитриева. За 10 лет Комаров подготовил 11 сезонов о 15 странах мира.

Вручение наград выдающимся украинцам состоялось 31 августа в Мариинском дворце, сообщается на сайте президента Украины.