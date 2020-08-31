Комаров обнародовал селфи с Зеленским и рассказал, как отреагировал на звание заслуженного журналиста

Украинский путешественник и ведущий передачи "Мир наизнанку" на канале "1+1" Дмитрий Комаров 31 августа обнародовал на своей странице в Instagram селфи, на котором запечатлен в компании украинского президента Владимира Зеленского в Мариинском дворце.
В кадре Комаров позирует с наградой, которую получил в честь присвоения ему звания заслуженного журналиста Украины. По словам ведущего, новость о том, что его удостоили звания, он узнал не сразу.
"Это был мой обычный – десятки встреч, телефонных конференций, подготовка к экспедициям, созвоны со всеми континентами. Часто во время встреч я выключаю звук в телефоне и могу несколько часов к нему не прикасаться. И вот беру его в руки и вижу сотни поздравлений. Оказывается, Зеленский подписал указ и присвоил мне звание. Это был сюрприз", – рассказал Комаров.
Ведущий подчеркнул, что не стремился к наградам, так как ему доставляет удовольствие его работа.
"Я благодарен Зеленскому за награду, а для себя решил, что это наша общая с вами награда – семьи зрителей "Мира наизнанку", – подытожил ведущий.
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Несмотря на карантин, работа «Мира наизнанку» кипит. Мы доделываем серии про Китай, снятые, кстати, до коронавируса, готовимся к новой экспедиции. Это был мой обычный, очень насыщенный рабочий день: десятки встреч, телефонных конференций, подготовка к экспедициям, созвоны со всеми континентами, поглядывая в телефоне на раздел «Мировое время». Часто во время встреч я выключаю звук в телефоне и могу несколько часов к нему не прикасаться. И вот беру его в руки и вижу сотни поздравлений. Оказывается, Президент Украины Владимир Зеленский @zelenskiy_official подписал указ и присвоил мне звание «Заслуженного журналиста Украины». Это был действительно сюрприз. Я не ожидал и даже не думал о таком. В 10-летнем возрасте я уже фотографировал, сам проявлял ночами в ванной комнате пленки "Свема" и печатал черно-белые фотографии под светом красной лампы. В 12 лет опубликовал первую статью, а в 17 впервые устроился на работу в газету «Теленеделя». Тогда я и подумать не мог, что сегодня буду получать от Президента награду «Заслуженный журналист Украины». Я вообще никогда не стремился к наградам, потому что журналистика для меня – не работа, а стиль жизни. Я просто очень люблю то, что делаю. Обожаю. Не могу без этого. Я благодарен Президенту. Но особенно благодарен зрителям программы «Мир наизнанку», которой в этом году исполняется 10 лет. Дорогие друзья, это, прежде всего ваша, а не моя награда. Если бы не ваша любовь и интерес к проекту, его бы не было. Вы – мой стимул и главный двигатель. Когда мы с оператором @dmytryiev_aleksandr по 150–200 дней в году проводим в экспедициях, не видим родных - мы делаем это для вас. Для меня «Мир наизнанку» не работа - это моя жизнь. Ну, а награда – это еще один стимул работать усерднее, забираться всё дальше, а показывать всё больше. И ни малярия, ни "людоеды", ни пираньи с крокодилами меня не остановят, если вы любите «Мир наизнанку». Я благодарен Владимиру Зеленскому за награду, а для себя решил, что это – наша общая с вами награда. Не моя, а наша. Награда семьи создателей, а главное - семьи зрителей «Мира наизнанку». Спасибо вам. Не подведу. Самое интересное впереди. Не переключайтесь *
"Мир наизнанку" – авторский проект журналиста и путешественника Дмитрия Комарова. Премьерный выпуск состоялся на телеканале "1+1" 11 декабря 2010 года.
Съемочная группа передачи состоит всего из двух человек – ведущего Дмитрия Комарова и оператора Александра Дмитриева. За 10 лет Комаров подготовил 11 сезонов о 15 странах мира.
Вручение наград выдающимся украинцам состоялось 31 августа в Мариинском дворце, сообщается на сайте президента Украины.