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14 июля, 2020
 
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"Как романтично". Комаров спустя год семейной жизни с Кучеренко рассказал, как делал ей предложение

По словам украинского телеведущего и путешественника Дмитрия Комарова, его будущая жена, телеведущая Александра Кучеренко, сказала ему "да" в ответ на предложение выйти за него замуж над мостом Патона.

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Комаров: Недавно вспоминали с женой, как ярко и насыщенно пролетел год семейной жизни
Комаров: Недавно вспоминали с женой, как ярко и насыщенно пролетел год семейной жизни
Фото: Дмитро Комаров / Facebook

Украинский путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров сделал предложение руки и сердца своей будущей жене, телеведущей Александре Кучеренко, в вертолете, пролетая над мостом Патона. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram. 

"Недавно вспоминали с женой, как ярко и насыщенно пролетел год семейной жизни. А еще – как я делал предложение. Зная меня, понятно, что сделать это в ресторане при свечах – не мой стиль", – подчеркнул Комаров. 

Он признался, что попросил свою избранницу выйти за него замуж в небе над Киевом с помощью жестов. 

По словам путешественника, в тот день они с Кучеренко дважды поднимались в небо – первый раз, чтобы посмотреть на город, а второй – чтобы сделать предложение. 

"Мы фантастически полетали. Саша думала, что полет окончен, но вдруг я подаю ей руку и прошу сесть сзади. Взлетаем снова. Над мостом Патона, подобрав идеальный вид, [пилот] Сережа зависает и подает мне сигнал. Я без слов достаю из кармана кольцо и взглядом спрашиваю: "Да?". Что было дальше, вы знаете", – подытожил Комаров.

"Как мило и романтично", – прокомментировали историю фолловеры Комарова. 

Кучеренко и Комаров познакомились на конкурсе красоты в 2016 году. Паре пришлось скрывать романтические отношения во время участия в проекте "Танцы со звездами", который выходил на канале "1+1" осенью 2017 года.

В 2019 году Комаров объявил, что они с Кучеренко тайно поженились – церемония бракосочетания проходила в Иерусалиме. 

Теги: Киев, Украина, свадьба, Дмитрий Комаров, Александра Кучеренко
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