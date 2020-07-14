"Как романтично". Комаров спустя год семейной жизни с Кучеренко рассказал, как делал ей предложение

Украинский путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров сделал предложение руки и сердца своей будущей жене, телеведущей Александре Кучеренко, в вертолете, пролетая над мостом Патона. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.
"Недавно вспоминали с женой, как ярко и насыщенно пролетел год семейной жизни. А еще – как я делал предложение. Зная меня, понятно, что сделать это в ресторане при свечах – не мой стиль", – подчеркнул Комаров.
Он признался, что попросил свою избранницу выйти за него замуж в небе над Киевом с помощью жестов.
По словам путешественника, в тот день они с Кучеренко дважды поднимались в небо – первый раз, чтобы посмотреть на город, а второй – чтобы сделать предложение.
"Мы фантастически полетали. Саша думала, что полет окончен, но вдруг я подаю ей руку и прошу сесть сзади. Взлетаем снова. Над мостом Патона, подобрав идеальный вид, [пилот] Сережа зависает и подает мне сигнал. Я без слов достаю из кармана кольцо и взглядом спрашиваю: "Да?". Что было дальше, вы знаете", – подытожил Комаров.
"Как мило и романтично", – прокомментировали историю фолловеры Комарова.
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Недавно вспоминали с @aakucherenko , как ярко и насыщенно пролетел год семейной жизни. А еще – как я делал предложение)) Зная меня, понятно, что сделать это в ресторане при свечах – не мой стиль. Надо экстремальнее. Как у начинающего авиатора, у меня много товарищей-пилотов, для которых не проблема по дружбе устроить полет хоть на реактивном самолете с высшим пилотажем. Поэтому я решил, что предложение любимой сделаю в прямом смысле слова – на высоте. Наши отношения мы тогда держали в секрете. И вот я звоню своему товарищу Сереже Никифорову, у которого в центре Киева вертодром @kyivchallenge . Серега и обучает студентов, и продает вертолеты, и сам летает, и катает. Мне нужна была именно его помощь. «Сережа, мне нужно 40 минут красивого полета, а потом зависнуть в шикарном месте. Только, плиз, причину не спрашивай», - спросил я по телефону. «Жду в любой день, когда будет погода. Причину не спрашиваю», - ответил Сережа) В тот день я сказал Саше, что мы едем гулять. Когда подвел ее к вертолету – это был шок, потому что раньше Саша на вертолете не летала. Сережа спросил одно: куда сажаем девушку - на переднее или заднее сидение. И вот тут мои планы чуть не поломались. Я-то хотел вручить кольцо без свидетелей, на заднем сидении. Но при этом, сто раз летав на вертолете во время экспедиций, знал: с переднего вид совершенно другой. Особенно в новеньком Robinson 66 с панорамной кабиной. Отзываю Сережу в сторону и прошу: «Давай сначала Сашу посадим впереди, пролетим над Днепром вдоль Киева, покружимся над Межигорьем, развернемся над Киевским морем, вернемся и сядем. А потом сразу пересадим Сашу назад и снова взлетим. Надо зависнуть в самой красивой точке с видом на Лавру, Печерск, Днепр и весь Киев. И повисеть минутку. Ок? Только причину не спрашивай»)) Сережа улыбнулся… Мы фантастически полетали. Саша думала, что полет окончен, но вдруг я подаю ей руку и прошу сесть сзади. Взлетаем снова. Над мостом Патона, подобрав идеальный вид, Сережа зависает и подает мне сигнал. Чтобы пилот ничего не слышал, убираю гарнитуру. Шум двигателя. Разговаривать невозможно. Я без слов достаю из кармана кольцо и показываю Саше, взглядом спросив – да? Что было дальше - вы знаете
Кучеренко и Комаров познакомились на конкурсе красоты в 2016 году. Паре пришлось скрывать романтические отношения во время участия в проекте "Танцы со звездами", который выходил на канале "1+1" осенью 2017 года.
В 2019 году Комаров объявил, что они с Кучеренко тайно поженились – церемония бракосочетания проходила в Иерусалиме.