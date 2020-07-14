"Как романтично". Комаров спустя год семейной жизни с Кучеренко рассказал, как делал ей предложение

По словам украинского телеведущего и путешественника Дмитрия Комарова, его будущая жена, телеведущая Александра Кучеренко, сказала ему "да" в ответ на предложение выйти за него замуж над мостом Патона.

Комаров: Недавно вспоминали с женой, как ярко и насыщенно пролетел год семейной жизни Фото: Дмитро Комаров / Facebook

Украинский путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров сделал предложение руки и сердца своей будущей жене, телеведущей Александре Кучеренко, в вертолете, пролетая над мостом Патона. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

"Недавно вспоминали с женой, как ярко и насыщенно пролетел год семейной жизни. А еще – как я делал предложение. Зная меня, понятно, что сделать это в ресторане при свечах – не мой стиль", – подчеркнул Комаров.

Он признался, что попросил свою избранницу выйти за него замуж в небе над Киевом с помощью жестов.

По словам путешественника, в тот день они с Кучеренко дважды поднимались в небо – первый раз, чтобы посмотреть на город, а второй – чтобы сделать предложение.

"Мы фантастически полетали. Саша думала, что полет окончен, но вдруг я подаю ей руку и прошу сесть сзади. Взлетаем снова. Над мостом Патона, подобрав идеальный вид, [пилот] Сережа зависает и подает мне сигнал. Я без слов достаю из кармана кольцо и взглядом спрашиваю: "Да?". Что было дальше, вы знаете", – подытожил Комаров.

"Как мило и романтично", – прокомментировали историю фолловеры Комарова.

Кучеренко и Комаров познакомились на конкурсе красоты в 2016 году. Паре пришлось скрывать романтические отношения во время участия в проекте "Танцы со звездами", который выходил на канале "1+1" осенью 2017 года.

В 2019 году Комаров объявил, что они с Кучеренко тайно поженились – церемония бракосочетания проходила в Иерусалиме.