"Ну какая же красотка!" Жена Комарова показала, как готовится к съемкам

Супруга путешественника Дмитрия Комарова – телеведущая Александра Кучеренко на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена с распущенными вьющимися волосами и макияжем.
"Вот как проснулась, умылась, расчесалась, так сразу и готова снимать", – заверила Кучеренко.
"Ну какая же красотка!" – оценили ее внешность фолловеры.
Кучеренко является ведущей передачи "Звездный спорт", которая выходит по пятницам на канале ICTV.
Кучеренко и Комаров познакомились на конкурсе красоты в 2016 году.
Паре пришлось скрывать романтические отношения во время участия в проекте "Танцы со звездами", который выходил на канале "1+1" осенью 2017 года.
В 2019 году Комаров объявил, что они с Кучеренко тайно поженились – церемония бракосочетания проходила в Иерусалиме.