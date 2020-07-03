"Ну какая же красотка!" Жена Комарова показала, как готовится к съемкам

Супруга путешественника Дмитрия Комарова – телеведущая Александра Кучеренко поделилась селфи, которое сделала перед съемками своей передачи.

Кучеренко ведет передачу о спорте на ICTV Фото: Олександра Кучеренко / Facebook

Супруга путешественника Дмитрия Комарова – телеведущая Александра Кучеренко на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена с распущенными вьющимися волосами и макияжем.

"Вот как проснулась, умылась, расчесалась, так сразу и готова снимать", – заверила Кучеренко.

"Ну какая же красотка!" – оценили ее внешность фолловеры.

Кучеренко является ведущей передачи "Звездный спорт", которая выходит по пятницам на канале ICTV.

Кучеренко и Комаров познакомились на конкурсе красоты в 2016 году.

Паре пришлось скрывать романтические отношения во время участия в проекте "Танцы со звездами", который выходил на канале "1+1" осенью 2017 года.

В 2019 году Комаров объявил, что они с Кучеренко тайно поженились – церемония бракосочетания проходила в Иерусалиме.