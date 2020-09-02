На трассе Киев – Одесса грузовик протаранил патрульную машину

В результате ДТП на трассе Киев – Одесса полицейские получили травмы, их госпитализировали, сообщает патрульная полиция Белой Церкви.

На 63-м км трассы Киев – Одесса водитель грузовика въехал в патрульную машину. Об этом 2 сентября в Facebook сообщает патрульная полиция Белой Церкви.

ДТП произошло около 12.00. Инспекторы из отделения безопасности дорожного движения остановили на обочине водителя грузовика MAN за нарушение правил дорожного движения. Патрульные припарковались позади со включенными проблесковыми маячками.

Когда полицейские общались с остановленным водителем, по той же дороге двигался грузовик марки Mercedes-Benz, водитель которого не заметил автомобили, стоявшие на обочине. Сначала он въехал в служебную машину, а затем столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП патрульные получили травмы. Их госпитализировали.