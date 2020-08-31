Бульвар Шоубиз
 
31 августа, 2020
 
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Ефремов в суде заявил, что в день ДТП пил водку

Российский актер Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении аварии со смертельным исходом, заявил, что раньше не совершал ДТП, управляя своим автомобилем.

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Ефремов сообщил, что 8 июня употреблял алкоголь
Ефремов сообщил, что 8 июня употреблял алкоголь
Фото: ЕРА

Российский актер Михаил Ефремов 31 августа во время заседания Пресненского суда Москвы по делу о ДТП со смертельным исходом с его участием заявил, что 8 июня, в день совершения аварии, выпил дома бутылку водки. Текстовую трансляцию судебного заседания обнародовало издание Star Hit

По словам Ефремова, после этого он на такси ездил по городу в поисках пива, а затем ему понадобилась карточка, которая лежала в его авто. Актер заявил, что ему кажется, будто бы он не пользовался машиной в день совершения аварии. 

Ефремов объяснил, что признал вину сразу после ДТП, так как "с похмелья человек отравлен".

Артист также подчеркнул, что ранее никогда не попадал на своем автомобиле в аварии. 

По версии следствия, Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. На Смоленской площади его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. С 9 июня он находится под домашним арестом.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.

21 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по этому делу. Актера обвиняют в преступлении по п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело было передано в Пресненский районный суд Москвы. Актеру грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет.

3 июля адвокат Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП. Пашаев утверждает, что Ефремов "данное преступление не совершал", но от дальнейших комментариев отказался.

5 августа Пресненский суд Москвы начал рассмотрение дела по существу. Во время заседания Ефремов сказал, что не может признать себя виновным, потому что "ничего не помнит".

Свидетель происшествия Александр Кобец во время судебного заседания 20 августа заявил, что Ефремов не сидел за рулем своего автомобиля во время смертельного ДТП. Кобец сказал, что за рулем находился молодой мужчина с темными волосами.

Теги: ДТП, Москва, Михаил Ефремов
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