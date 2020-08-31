Ефремов в суде заявил, что в день ДТП пил водку

Российский актер Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении аварии со смертельным исходом, заявил, что раньше не совершал ДТП, управляя своим автомобилем.

Российский актер Михаил Ефремов 31 августа во время заседания Пресненского суда Москвы по делу о ДТП со смертельным исходом с его участием заявил, что 8 июня, в день совершения аварии, выпил дома бутылку водки. Текстовую трансляцию судебного заседания обнародовало издание Star Hit.

По словам Ефремова, после этого он на такси ездил по городу в поисках пива, а затем ему понадобилась карточка, которая лежала в его авто. Актер заявил, что ему кажется, будто бы он не пользовался машиной в день совершения аварии.

Ефремов объяснил, что признал вину сразу после ДТП, так как "с похмелья человек отравлен".

Артист также подчеркнул, что ранее никогда не попадал на своем автомобиле в аварии.