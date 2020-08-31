Бульвар Шоубиз
 
31 августа, 2020
 
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Ефремов огласил свое "последнее желание"

Российский актер Михаил Ефремов, которого обвиняют в совершении аварии со смертельным исходом, заявил, что ему необходима биологическая экспертиза.

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Ефремов: В старину суд выполнял последнее желание приговоренного к казни
Ефремов: В старину суд выполнял последнее желание приговоренного к казни
Скриншот: GrazhdaninPoet / YouTube

Российский актер Михаил Ефремов на процессе по делу о совершении им смертельного ДТП в Пресненском суде Москвы сравнил себя с приговоренным к казни. Об этом сообщает MK.ru.

"Помимо опьянения я еще явно был не в себе и ударился. В старину суд выполнял последнее желание приговоренного к казни. Меня к казни приговорили еще 9 июня по всем федеральным телеканалам. Я вас прошу, это последнее мое желание, сделайте биологическую экспертизу. Потому что я пьяным никогда не садился за руль. Об этом говорит мой опыт", – заявил он.

По версии следствия, Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня. На Смоленской площади его автомобиль Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. С 9 июня он находится под домашним арестом.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.

21 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по этому делу. Актера обвиняют в преступлении по п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Дело было передано в Пресненский районный суд Москвы. Актеру грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет.

3 июля адвокат Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП. Пашаев утверждает, что Ефремов "данное преступление не совершал", но от дальнейших комментариев отказался.

5 августа Пресненский суд Москвы начал рассмотрение дела по существу. Во время заседания Ефремов сказал, что не может признать себя виновным, потому что "ничего не помнит".

Свидетель происшествия Александр Кобец во время судебного заседания 20 августа заявил, что Ефремов не сидел за рулем своего автомобиля во время смертельного ДТП. Кобец сказал, что за рулем находился молодой мужчина с темными волосами.


Теги: Михаил Ефремов
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