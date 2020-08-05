"Я ничего не помню". Российский актер Ефремов отказался признать вину в деле о ДТП

Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что сторона защиты "просит помощи суда", чтобы вспомнить обстоятельства ДТП с участием артиста.

Российский актер Михаил Ефремов на заседании Пресненского суда Москвы заявил, что не признает вину в причинении смерти курьеру Сергею Захарову в результате ДТП произошедшего в столице РФ в начале июне. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Ефремов сказал, что не может признать себя виновным, потому что "ничего не помнит".

Адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что сторона защиты "просит суд помочь", чтобы Ефремов вспомнил обстоятельства ДТП.

Как пишет "Интерфакс", Пашаев также сказал в суде, что сторона потерпевших "намерена совершить фальсификацию доказательств путем привлечения ранее подготовленных свидетелей по делу".

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Российские СМИ писали, что в ходе заседания по избранию меры пресечения Ефремов утвердительно кивнул в ответ на вопрос, признает ли он вину за совершение ДТП.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей. "Да и как тут отмажешься, когда все видели... Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста", – сказал актер.

3 июля адвокат Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП. Пашаев утверждает, что Ефремов "данное преступление не совершал", но от дальнейших комментариев отказался.