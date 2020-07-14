"Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги". Телеканал "Россия 1" обвинил Михаила Ефремова в попытке подкупа инспектора после ДТП

На видео, которое телеканал "Россия 1" обнародовал накануне вечером, слышно, как, предположительно, актер Михаил Ефремов предлагает инспектору, составляющему протокол о ДТП: "Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги".

Телеканал "Россия 1" утверждает, что после совершения ДТП, в котором погиб один человек, российский актер Михаил Ефремов предлагал взятку инспектору ГИБДД за то, чтобы его отпустили с места аварии. Видео с нагрудной камеры инспектора телеканал обнародовал вечером 13 июля.

На записи слышен голос, предположительно, Ефремова: "Давайте я уйду, а потом заплачу вам все деньги". Инспектор на его предложение никак не отреагировал.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев в комментарии РБК заявил, что "во время ДТП он вообще не соображал".

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Российские СМИ писали, что в ходе заседания по избранию меры пресечения Ефремов утвердительно кивнул в ответ на вопрос, признает ли он вину за совершение ДТП.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.

"Да и как тут отмажешься, когда все видели... Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста", – сказал актер.

3 июля адвокат Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП. Пашаев утверждает, что Ефремов "данное преступление не совершал", но от дальнейших комментариев отказался.