Против адвокатов Михаила Ефремова и потерпевших открыли дисциплинарное дело

Федеральная палата адвокатов Российской Федерации открыла дисциплинарные дела в отношении адвокатов Эльмана Пашаева, который представляет российского актера Михаила Ефремова в деле о ДТП с одним погибшим, и Александра Добровинского, представляющего интересы родственников погибшего Сергея Захарова.

Как сообщается на сайте палаты, дела открыты в соответствии с законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" и кодексом профессиональной этики адвоката.

В чем именно заключаются нарушения со стороны Пашаева и Добровинского, не уточняется.

Пашаев в комментарии РБК заявил, что не знает, в чем его обвиняют.

При этом агентство напоминает, что в июне совет Федеральной палаты адвокатов обвинил Пашаева и Добровинского в пиаре. В частности, по мнению совета, адвокаты Ефремова и семьи погибшего "публично сообщают сведения, составляющие предмет адвокатской тайны, высказывают иные суждения, явно несовместимые с существом адвокатской профессии, а также откровенно используют свою причастность к "громкому" делу для саморекламы, традиционно порицаемой в адвокатуре".