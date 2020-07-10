Против адвокатов Михаила Ефремова и потерпевших открыли дисциплинарное дело

Как сообщается на сайте палаты, дела открыты в соответствии с законом "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" и кодексом профессиональной этики адвоката.
В чем именно заключаются нарушения со стороны Пашаева и Добровинского, не уточняется.
Пашаев в комментарии РБК заявил, что не знает, в чем его обвиняют.
При этом агентство напоминает, что в июне совет Федеральной палаты адвокатов обвинил Пашаева и Добровинского в пиаре. В частности, по мнению совета, адвокаты Ефремова и семьи погибшего "публично сообщают сведения, составляющие предмет адвокатской тайны, высказывают иные суждения, явно несовместимые с существом адвокатской профессии, а также откровенно используют свою причастность к "громкому" делу для саморекламы, традиционно порицаемой в адвокатуре".
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