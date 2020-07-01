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"Скоро всей деревней будут претендовать". Адвокат Ефремова возмутился, что в деле о ДТП слишком много потерпевших

Гражданская жена курьера Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, не может быть признана потерпевшей в деле, считает адвокат артиста Эльман Пашаев.

В комментарии изданию "Вечерняя Москва" Пашаев заявил, что "потерпевшими могут быть юридически близкие родственники". "Таковыми являются два сына и юридическая жена. То есть не фактическая, а юридическая, с которой он не развелся. Мать его двоих сыновей и его старший брат. Сожительница, с которой он фактически проживал, не имеет никакого отношения. Имеют право два сына и мать сыновей. [...] Скоро всей деревней будут претендовать на то, чтобы стать потерпевшими. За мой 20-летний стаж я первый раз вижу, чтобы между родственниками шла такая борьба. В рамках уголовного дела обычно трудно найти даже одного потерпевшего, который пойдет по судам и следствиям. А здесь развернулась настоящая борьба. Скоро и сосед будет претендовать в надежде на то, что что-то получится", – сказал защитник.

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