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В деле российского актера Ефремова появился еще один потерпевший

Старший сын от первого брака Сергея Захарова, который погиб в результате ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова, признан потерпевшим.

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на адвоката семьи Захарова Александр Добровинский. На данный момент в деле статус потерпевших имеют четыре человека: двое сыновей, жена и брат погибшего.

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