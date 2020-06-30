Бульвар Шоубиз
 
30 июня, 2020
 
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"Лизнул ПитУнУ, чтобы срок скостили", "Системный актер". В соцсетях обсуждают заявление Ефремова о том, что он не оппозиционер

В Twitter пользователи назвали спровоцировавшего смертельное ДТП Михаила Ефремова распоясавшимся клоуном.

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Ефремов через адвоката заявил, что не относит себя к российской оппозиции
Ефремов через адвоката заявил, что не относит себя к российской оппозиции
Скриншот: 1tv.ru

Российский журналист Александр Сотник заявил в Twitter, что для него нет ничего нового в словах российского актера Михаила Ефремова о том, что он не имеет ничего против президента РФ Владимира Путина и не является оппозиционером.

"Ну вот и все. По факту Ефремов сказал то же самое, что и мне в телефонном разговоре в 2013 году. И прошу закрыть этот провинциальный недоМХАТ. Ефремов – просто клоун, севший пьяным за руль и убивший человека", – написал российский журналист Саша Сотник.

"Лизнул ПитУнУ, чтобы срок скостили... Хотя, может, он и был такой..." – написала в комментариях к посту пользователь Irina.

"Да он в системе. Системный актер, просто амплуа не пореченковское (Михаил Пореченков – российский актер. – "ГОРДОН"), а так – вполне. Просто распоясавшийся клоун, доигравшийся до убийства по пьяни. Банально. Деградация – она тотальна", – ответил Сотник.

"К слову сказать, условный срок [режиссеру Кириллу] Серебренникову – это генеральная репетиция принудительного лечения Ефремову вместо реального срока", – написал в Twitter российский правозащитник Марк Фейгин.

Ефремов через своего адвоката Эльмана Пашаева заявил, что ничего не имеет против личности президента РФ Владимира Путина и что в его деле нет никакой политической подоплеки.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он – сын создателя театра "Современник" Олега Ефремова.

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