"Лизнул ПитУнУ, чтобы срок скостили", "Системный актер". В соцсетях обсуждают заявление Ефремова о том, что он не оппозиционер

В Twitter пользователи назвали спровоцировавшего смертельное ДТП Михаила Ефремова распоясавшимся клоуном.

Ефремов через адвоката заявил, что не относит себя к российской оппозиции Скриншот: 1tv.ru

Российский журналист Александр Сотник заявил в Twitter, что для него нет ничего нового в словах российского актера Михаила Ефремова о том, что он не имеет ничего против президента РФ Владимира Путина и не является оппозиционером.

"Ну вот и все. По факту Ефремов сказал то же самое, что и мне в телефонном разговоре в 2013 году. И прошу закрыть этот провинциальный недоМХАТ. Ефремов – просто клоун, севший пьяным за руль и убивший человека", – написал российский журналист Саша Сотник.

Ну, вот и всё. По факту Ефремов сказал то же самое, что и мне в телефонном разговоре в 2013 году. И прошу закрыть этот провинциальный недоМХАТ. Ефремов - просто клоун, севший пьяным за руль и убивший человека.https://t.co/0ztwR2nhuS — Sasha Sotnik (@sasha_sotnik) June 26, 2020

"Лизнул ПитУнУ, чтобы срок скостили... Хотя, может, он и был такой..." – написала в комментариях к посту пользователь Irina.

"Да он в системе. Системный актер, просто амплуа не пореченковское (Михаил Пореченков – российский актер. – "ГОРДОН"), а так – вполне. Просто распоясавшийся клоун, доигравшийся до убийства по пьяни. Банально. Деградация – она тотальна", – ответил Сотник.

"К слову сказать, условный срок [режиссеру Кириллу] Серебренникову – это генеральная репетиция принудительного лечения Ефремову вместо реального срока", – написал в Twitter российский правозащитник Марк Фейгин.

К слову сказать, условный срок Серебренникову - это генеральная репетиция принудительного лечения Ефремову вместо реального срока. — Mark Feygin (@FeyginMark) June 26, 2020

Ефремов через своего адвоката Эльмана Пашаева заявил, что ничего не имеет против личности президента РФ Владимира Путина и что в его деле нет никакой политической подоплеки.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он – сын создателя театра "Современник" Олега Ефремова.