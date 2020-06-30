"Путин не просил садиться за руль". Ефремов заявил, что не относит себя к российским оппозиционерам

Российский актер Михаил Ефремов, спровоцировавший смертельное ДТП, через своего адвоката Эльмана Пашаева заявил, что ничего не имеет против личности президента РФ Владимира Путина и что в его деле нет никакой политической подоплеки.

Российский актер Михаил Ефремов обратился к общественности через своего адвоката Эльмана Пашаева с разъяснением сути своих выступлений на YouTube-канале "Гражданин поэт". Об этом сообщает MK.RU.

"Дело в том, что мне регулярно звонят ваши коллеги-журналисты из Украины и задают различные вопросы о том, не вижу ли я совпадения в том, что роковое ДТП с участием Михаила произошло накануне выборов. Некоторые из них считают уголовное дело политическим и освещают эту трагедию именно в таком ключе. Естественно, об этом я поставил в курс своего подзащитного и поинтересовался, какую позицию занимает он сам. Михаил ответил, что в его деле нет никакой политической подоплеки. За руль ни [президент России] Путин, ни кто-то другой садиться в тот вечер не просили", – рассказал о разговоре с Ефремовым Пашаев.

Он отметил, что в ситуации с ДТП разберутся следствие и суд.

По словам адвоката, Ефремов просил предать гласности при первой же возможности следующее. "Где я и где политика? Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит – нас, людей искусства, деятелей кино. Ведь все мы помним, в каком упадке была культура раньше", – передал слова актера адвокат.

Пашаев добавил, что на его вопрос о голосовании по поводу внесения изменений в конституцию Ефремов сказал, что в политической части этих поправок не разбирается и ничего сказать не может, но очень хорошо отозвался о социальной поддержке, которая будет гарантирована в случае принятия изменений.

"Когда я процитировал подзащитному несколько вопросов ваших коллег о его стихотворениях на канале "Гражданин поэт", в которых он критикует власть, то Михаил мне ответил так: "Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа". При этом он отметил, что клоун – это не оскорбление, а за чтение чужих стихотворений он получал деньги и даже не задумывался, что это чей-то инструмент. По его словам, такого рода стихи писали и о Горбачеве, и о Ельцине, и о других политических деятелях, и разного рода событиях", – рассказал Пашаев.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он – сын создателя театра "Современник" Олега Ефремова.