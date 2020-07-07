Адвокат Ефремова заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности в совершении ДТП

Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что в момент смертельного ДТП в Москве его подзащитный был сильно пьян и ничего не помнит.

Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в эфире телеканала "Россия 24" 6 июля, что собрал достаточно доказательств невиновности своего подзащитного в смертельном ДТП в Москве.

"В момент ДТП Ефремов ничего не помнил. Вы же знаете, он был сильно пьян, – сказал Пашаев. – Я собрал достаточно доказательств его невиновности. Поэтому я с ним разговаривал, я его убеждал: давайте подождем [с признанием вины], вину всегда признать успеем".

Адвокат подчеркнул, что отказаться от признания вины было его идеей.

"Если мы поймем в суде, что наши доказательства необоснованны и не имеют юридической силы, конечно, мы будем признавать свою вину и будем приносить извинения", – сказал он.

В комментарии телеканалу "Россия 1" Пашаев уточнил, что сам Ефремов по-прежнему считает себя виновным.

"Он ничего не помнит... Даже сейчас, когда со мной разговаривает, он говорит: "Все равно я считаю себя виновным". Это была моя позиция [изменить линию защиты], давайте подождем суда", – призвал адвокат.

6 июля московская полиция сообщила, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Ефремова.

Пашаев рассказал агентству "Москва", что актеру предъявили обвинение в окончательной редакции. Ему вменяют п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Российские СМИ писали, что в ходе заседания по избранию меры пресечения Ефремов утвердительно кивнул в ответ на вопрос, признает ли он вину за совершение ДТП.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.

"Да и как тут отмажешься, когда все видели... Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста", – сказал актер.

3 июля адвокат Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП. Пашаев утверждает, что Ефремов "данное преступление не совершал", но от дальнейших комментариев отказался.