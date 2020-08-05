Бульвар Шоубиз
 
05 августа, 2020
 
Новости

Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу. Актер отказался от общения с журналистами

Во время судебного заседания по рассмотрению по существу дела о ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова прокурор огласит обвинение.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня
ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня
Фото: Московский Театр "Современник" / Facebook

Пресненский суд Москвы начал рассмотрение по существу дела о ДТП с участием российского актера Михаила Ефремова – ответчик от общения с журналистами перед заседанием суда отказался, сообщают "Известия". 

Ожидается, что во время заседания прокурор огласит обвинение Ефремову, а также будет озвучена позиция защиты актера относительно предъявленного обвинения. 

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев перед началом судебного заседания в комментарии журналистам заявил, что его подзащитный ничего не помнит, сообщает Telegram-канал Mash. 

Telegram-канал Life Shit обнародовал запись, на которой запечатлен автомобиль адвоката Александра Добровинского, который представляет в суде интересы семьи погибшего в аварии Сергея Захарова. 

Отмечается, что стоимость кабриолета Добровинского составляет порядка 20 млн руб. (около 7,5 млн грн). 


Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Российские СМИ писали, что в ходе заседания по избранию меры пресечения Ефремов утвердительно кивнул в ответ на вопрос, признает ли он вину за совершение ДТП.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.

"Да и как тут отмажешься, когда все видели... Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста", – сказал актер.

3 июля адвокат Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП. Пашаев утверждает, что Ефремов "данное преступление не совершал", но от дальнейших комментариев отказался.

Теги: Россия, ДТП, прокуратура, Москва, авария, алкоголь, Михаил Ефремов, приговор, Александр Добровинский, Эльман Пашаев
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: "Дары волхвов" как активное мероприятие спецслужб РФ в Украине
Записки бывшего подполковника КГБ: "Дары волхвов" как активное мероприятие спецслужб РФ в Украине
Владимир ПОПОВ
  Шлосберг: Большинство граждан России, живущих в Крыму, сохранили украинские паспорта. Люди понимают, что история может повернуться по-разному
  Шлосберг: Большинство граждан России, живущих в Крыму, сохранили украинские паспорта. Люди понимают, что история может повернуться по-разному
Алеся БАЦМАН
Захват террористом банковского отделения в Киеве. Онлайн-репортаж
Захват террористом банковского отделения в Киеве. Онлайн-репортаж
Елена КРАВЧЕНКО
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Могилевская показала, как отпраздновала 45-летие. Фото
Могилевская показала, как отпраздновала 45-летие. Фото
Пономарев рассказал об отношениях с детьми и бывшими женами
Пономарев рассказал об отношениях с детьми и бывшими женами
  Боксер Рой Джонс застрахует уши перед поединком с Тайсоном
  Боксер Рой Джонс застрахует уши перед поединком с Тайсоном
Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу. Актер отказался от общения с журналистами
Суд приступил к рассмотрению дела Ефремова по существу. Актер отказался от общения с журналистами
Знакомые онкобольной Заворотнюк описали перемены в ее внешности
Знакомые онкобольной Заворотнюк описали перемены в ее внешности
  "Я там видел таких кретинов!" Артист "Квартала 95" Пикалов объяснил, почему не пошел в политику
  "Я там видел таких кретинов!" Артист "Квартала 95" Пикалов объяснил, почему не пошел в политику
Дочь Горовой обнародовала фото поцелуя с бойфрендом
Дочь Горовой обнародовала фото поцелуя с бойфрендом
  Свадьба в стиле COVID. 59-летний Пенн поделился подробностями своей свадьбы с 28-летней избранницей
  Свадьба в стиле COVID. 59-летний Пенн поделился подробностями своей свадьбы с 28-летней избранницей
Мишель Обама поделилась семейным снимком, сделанным во время отдыха на море
Мишель Обама поделилась семейным снимком, сделанным во время отдыха на море
  Джекман заявил, что карантин сблизил его с женой
  Джекман заявил, что карантин сблизил его с женой
Звезда "Гарри Поттера" признался в наркозависимости
Звезда "Гарри Поттера" признался в наркозависимости
"Я начала примерять на себя фамилию Пархоменко, но счастье продлилось недолго". Бывшая гражданская жена рэпера Сереги рассказала, почему не вышла за него замуж
"Я начала примерять на себя фамилию Пархоменко, но счастье продлилось недолго". Бывшая гражданская жена рэпера Сереги рассказала, почему не вышла за него замуж
"По дороге ты проклинаешь все. Но потом становится лучше". Джамала рассказала, как провела отпуск в Турции
"По дороге ты проклинаешь все. Но потом становится лучше". Джамала рассказала, как провела отпуск в Турции
"Сорри, это моя жизнь". Ефросинина заявила, что вынуждена была принять вместе с мужем жесткое решение
"Сорри, это моя жизнь". Ефросинина заявила, что вынуждена была принять вместе с мужем жесткое решение
Названы имена партнерш Танковича и Танчинца в шоу "Танцы со звездами"
Названы имена партнерш Танковича и Танчинца в шоу "Танцы со звездами"
Беременная участница "Танцев со звездами" Гвоздева назвала дату родов
Беременная участница "Танцев со звездами" Гвоздева назвала дату родов
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS