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29 июля, 2020
 
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Предварительное слушание по делу Ефремова не состоялось

Из-за отсутствия адвоката Эльмана Пашаева на предварительном слушании по делу актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего в июне 2020 года ДТП со смертельным исходом, заседание суда было перенесено.

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8 июля Ефремов совершил ДТП
8 июля Ефремов совершил ДТП
Фото: Московский Театр "Современник" / Facebook

Предварительное слушание по уголовному делу в отношении российского актера Михаила Ефремова, совершившего 8 июня ДТП со смертельным исходом,  перенесено с 29-го на 30 июля, сообщается  на сайте Пресненского суда Москвы. 

Причиной переноса судебного заседания стала неявка адвоката Ефремова Эльмана Пашаева. Проведение перенесенного заседания запланировано на 14.15 по московскому времени. 

Как сообщает агенство "Интерфакс", 29 июля адвокат Александр Добровинский, представляющий в суде интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова сообщил, что Ефремов не признал свою вину, – это, по словам Добровинского, задокументировано в материалах дела. 

Добровинский подчеркнул, что семья погибшего также не получила от актера извинений или предложений о компенсации. Адвокат заявил, что к актеру уже подготовлены три гражданских иска. 

Пашаев в комментарии ТАСС подтвердил отказ Ефремова от признания своей вины, подчеркнув, что подробная позиция будет озвучена во время судебного заседания.  

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Российские СМИ писали, что в ходе заседания по избранию меры пресечения Ефремов утвердительно кивнул в ответ на вопрос, признает ли он вину за совершение ДТП.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.

3 июля адвокат Эльман Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП. Пашаев утверждает, что Ефремов "данное преступление не совершал", но от дальнейших комментариев отказался.

21 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Актера обвиняют в преступлении по п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Дело было передано в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Актеру грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет.

Предварительное слушание по делу Ефремова было назначено на 29 июня на 11.00 по московскому времени. 

Теги: Россия, ДТП, Москва, авария, Михаил Ефремов, Александр Добровинский, Эльман Пашаев
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