"Вы меня танком от него не уберете". Адвокат Ефремова прокомментировал слухи о своей замене

Адвокат спровоцировавшего смертельное ДТП российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что у них с подзащитным теплые и доверительные отношения.

Пашаев: Который день телеканалы меня полоскают – для чего? Думают, что Михаил от меня откажется и они его погубят Фото: pashaev.elman / Instagram

Адвокат российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, Эльман Пашаев заявил в интервью изданию StarHit, что пострадавшая сторона требует слишком большую сумму компенсации.

"В деле не упоминается сумма, которую они хотят, но из достоверных источников знаю, что речь действительно про 40 миллионов (более 15,2 млн грн. – "ГОРДОН"). Наверное, Михаилу это сообщили, но я ему посоветовал, чтобы он даже не слушал этот бред. Сказал: если вину докажут, будет компенсация морального вреда – но максимум миллион. Если бы родственники хотели договариваться, получили бы намного больше", – заявил Пашаев.

Он отметил, что в семье погибшего нет несовершеннолетних детей или студентов, которые учатся на платной основе.

"Все дети, слава богу, большие, здоровые, самостоятельные. С женой Захаров 22 года не проживал. Да, Ефремов готов был компенсировать моральный вред, но не такими суммами", – подчеркнул адвокат.

Пашаев прокомментировал слухи о том, что его может заменить другой юрист.

"Вы меня танком от него не уберете. Ефремов же достаточно умный мужик. И понимает, что недоброжелатели сейчас максимально активизировались, чтобы от меня избавиться. Который день телеканалы меня полоскают – для чего? Думают, что Михаил от меня откажется и они его погубят. К сожалению, не получится. Я его забрал домой одним днем, что они после этого хотят? Подобного в практике раньше не было, после аналогичного преступления – только под стражу. После этого вообще нормально отказываться? У нас с Михаилом очень доверительные и теплые отношения", – сказал он.

Пашаев рассказал агентству "Москва", что актеру предъявили обвинение в окончательной редакции. Ему вменяют п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Российские СМИ писали, что в ходе заседания по избранию меры пресечения Ефремов утвердительно кивнул в ответ на вопрос, признает ли он вину за совершение ДТП.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.

"Да и как тут отмажешься, когда все видели... Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста", – сказал актер.

3 июля адвокат Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП. Пашаев утверждает, что Ефремов "данное преступление не совершал", но от дальнейших комментариев отказался.