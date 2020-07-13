"Не всегда жопа приходит для всех без исключения". Девушка Ефремова-младшего станцевала на палубе яхты

Российская телеведущая и блогер Мария Ивакова, которая вместе с бойфрендом, актером Никитой Ефремовым – 32-летним сыном российского артиста Михаила Ефремова отдыхает на Алтае, обнародовала на странице в Inatagram видео танца, который она исполнила в честь завершения периода ретроградного Меркурия.
На видео Ивакова запечатлена на палубе яхты в купальнике и парео.
"Когда вспомнила, что завтра конец ретроградного Меркурия", – подписала она ролик.
"Значит ли это, что вся хрень 2020 года подошла к концу?" – уточнили в комментариях ее подписчики.
"Увы нет. Боюсь, это только начало. Хорошая новость в том, что не всегда всеобщая жопа приходит для всех без исключения", – ответила Ивакова.
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Когда вспомнила, что завтра конец Ретроградного Меркурия #byeretrogrademercury
Никита Ефремов – сын актера Михаила Ефремова и его второй жены, филолога Аси Воробьевой.
После аварии, которую 8 июня в Москве спровоцировал отец, Никита Ефремов обнародовал заявление, попросив его "достойно принять последствия ДТП".
Ивакова и Ефремов познакомились в 2019 году во время посещения актерского тренинга. 6 июля Ефремов сообщил, что отправился отдыхать на Алтай.
По мнению астрологов, период ретроградного Меркурия негативно влияет на различные сферы жизни человека.