Сын Ефремова: У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался стимуляторами

32-летний российский актер Никита Ефремов, сын спровоцировавшего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, признался, что употреблял допинг для творчества.

Сын Ефремова (на фото слева): Не могу говорить за всех артистов, нужен им допинг для творчества или нет. Скажу только про себя Фото: efremovefremov / Instagram

32-летний российский актер Никита Ефремов, сын спровоцировавшего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, в интервью изданию "Известия" прокомментировал произошедшее.

"Эта трагедия вызвала во мне много сильных чувств и эмоций. Хочу еще раз выразить свои соболезнования семье Сергея Захарова. Спасибо моей группе поддержки, благодаря ей мне удалось справиться с болью и принять эту ситуацию", – сказал он.

Ефремов-младший признался, что применял некий допинг.

"Не могу говорить за всех артистов, нужен им допинг для творчества или нет. Скажу только про себя. У меня был момент, когда я и для отдыха, и для работы пользовался подобными стимуляторами. Думал, что это поможет мне отдохнуть или увидеть какие-то новые миры. Но все оказалось наоборот. Именно сейчас, когда я уже долгое время веду здоровый образ жизни, мне открываются действительно удивительные возможности и перспективы", – признался он.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

13 июня актер записал видеообращение к народу и родственникам погибшего Захарова.

Михаил Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова.

Никита Ефремов – сын Ефремова и филолога Аси Воробьевой, второй жены актера.