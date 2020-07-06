"Тут нигде от себя не спрячешься". Сын Ефремова уехал на Алтай

32-летний сын российского актера Михаила Ефремова, актер Никита Ефремов уехал отдыхать на Алтай. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав фото с отдыха.
По словам Никиты Ефремова, отдых в этом месте стал для него уже традиционным.
"Для меня это место силы. Суровый и дикий дух Алтая резко сбрасывает всю городскую шелуху, все наносное, ненужное. Тут нигде от себя не спрячешься. Чем быстрее я сдаюсь, отпускаю ситуацию, тем скорее я возвращаюсь к себе", – написал он.
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Второй год подряд приезжаю на Алтай. Для меня это место силы . Суровый и дикий дух Алтая резко сбрасывает всю городскую шелуху , все наносное, ненужное. Тут нигде от себя не спрячешься, ни в телефоне (связь тут не везде, а в диких местах ее вообще нет), ни в голове. Все вокруг возвращает в момент - природа, люди, звуки, цвета, запахи. Первые пару дней по инерции в соцсетях, новостях и т.п., затем телефон используется только как фотоаппарат. И вообще, чем быстрее я сдаюсь, отпускаю ситуацию, перестаю сопротивляться этой мощной энергии , тем скорее я возвращаюсь к себе . * В следующих постах расскажу про горы, реки, озёра, водопады, долины (хотя скорее это каньоны). Про конные и пешие прогулки, сплавы , подъемы на 66ых Газах («шишигах») вертолётах и так далее. * #никитаефремов #алтай #путешествия #отдых #природа
Никита Ефремов – сын Ефремова и филолога Аси Воробьевой, второй жены актера.
После аварии, которую 8 июня в Москве спровоцировал Михаил Ефремов, Никита Ефремов обнародовал заявление, попросив отца "достойно принять последствия ДТП".
Однако 3 июля адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении смертельной аварии.