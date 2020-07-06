"Тут нигде от себя не спрячешься". Сын Ефремова уехал на Алтай

Актер Никита Ефремов – 32-летний сын российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего 8 июня в Москве смертельную аварию, поделился в соцсетях снимками, сделанными в Алтайском крае.

Ефремов: Чем быстрее отпускаю ситуацию, тем скорее возвращаюсь к себе Фото: efremovefremov / Instagram

32-летний сын российского актера Михаила Ефремова, актер Никита Ефремов уехал отдыхать на Алтай. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram, опубликовав фото с отдыха.

По словам Никиты Ефремова, отдых в этом месте стал для него уже традиционным.

"Для меня это место силы. Суровый и дикий дух Алтая резко сбрасывает всю городскую шелуху, все наносное, ненужное. Тут нигде от себя не спрячешься. Чем быстрее я сдаюсь, отпускаю ситуацию, тем скорее я возвращаюсь к себе", – написал он.

Никита Ефремов – сын Ефремова и филолога Аси Воробьевой, второй жены актера.

После аварии, которую 8 июня в Москве спровоцировал Михаил Ефремов, Никита Ефремов обнародовал заявление, попросив отца "достойно принять последствия ДТП".

Однако 3 июля адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении смертельной аварии.