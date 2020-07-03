"Шизоидная профессия". Сын Ефремова высказался об актерстве

32-летний российский актер Никита Ефремов, сын спровоцировавшего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, признался, что употреблял допинг для творчества.

Никита Ефремов: Я занимаюсь самоанализом. Пытаюсь понять, почему, например, я теряю чувство благодарности или слишком серьезно реагирую на себя и других Фото: efremovefremov / Instagram

32-летний российский актер Никита Ефремов, сын спровоцировавшего смертельное ДТП актера Михаила Ефремова, в интервью изданию "Известия" признался, что посещает психолога.

"Вообще, психология мне очень интересна, хочу найти баланс в своей жизни. Безусловно, актерская профессия в какой-то степени шизоидная. Поэтому важно от нее отстраняться, отдыхать. К тому же я занимаюсь самоанализом. Пытаюсь понять, почему, например, я теряю чувство благодарности или слишком серьезно реагирую на себя и других. Ведь при этом исчезает легкость, вдохновение", -- поделился он.

Ефремов-младший признался, что ему нравится подход его отца к работе.

"Он умеет вести себя на площадке, с одной стороны, очень легко, с другой – профессионально. Всегда шутит, но при этом, когда надо собраться и сделать что-то серьезное, моментально перевоплощается. В этом смысле мне бы хотелось стать таким же сильным профессионалом, умеющим работать на площадке с легкой юморной энергетикой", – заявил он.

Также Ефремов-младший прокомментировал ДТП, которое спровоцировал его отец, и признался, что употреблял стимуляторы.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

В отношении актера открыто уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель человека. Кроме того, полиция возбудила дело о сбыте наркотиков. Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца.

13 июня актер записал видеообращение к народу и родственникам погибшего Захарова.

Михаил Ефремов – советский и российский актер театра и кино, телеведущий. Он является сыном создателя театра "Современник" Олега Ефремова.

Никита Ефремов – сын Ефремова и филолога Аси Воробьевой, второй жены актера.