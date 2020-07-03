Ретроградный Меркурий: что это такое и какие опасности представляет

По мнению астрологов, период ретроградного Меркурия может значительно влиять на жизнь людей.

Ретроградный Меркурий – это условное обозначение оптической иллюзии, когда кажется, что планета идет вспять. Она обусловлена разницей скоростей наблюдателей, которые находятся на Земле, и движения Меркурия. Астрологи утверждают, что, когда планеты становятся ретроградными, области жизни, за которые они отвечают, замирают.

Считается, что Меркурий отвечает за мышление и помыслы, а поскольку сейчас планета находится в знаке Рака, люди могут стать более чувствительными.

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Ретроградный Меркурий наблюдается с 18 июня и завершится 12 июля 2020 года.

По мнению астрологов, в этот период не рекомендуется заводить новые знакомства. Если их не миновать, не стоит спешить откровенничать с новыми друзьями. Следует присмотреться к людям и подождать какое-то время. Ретроградный Меркурий – это период, когда приятными могут стать встречи со старым кругом: одноклассниками или одногруппниками. Можно наладить контакты с дальними родственниками, если, конечно, прекращение общения не было последствием ссоры. Будьте осторожны при встречах с прошлыми пассиями. Подумайте, стоит ли входить в одну реку дважды.

Это время располагает к анализу собственной жизни. Можно погрузиться в воспоминания, но не для рефлексии и самобичевания, а для выяснения плюсов и минусов, собственных ошибок и достижений.

Фото: depositphotos.com

Период ретроградного Меркурия несет риски быстрого развития ссор и конфликтов. Постарайтесь уйти от них. А если знаете, что риск выяснения отношений высок, откажитесь от встреч с этими людьми.

Крупные покупки лучше совершать после 12 июля. Вместо шопинга нужно провести в доме ревизию и при необходимости исправить имеющиеся поломки или выбросить предметы, которые засоряют дом.

Любое решение в период ретроградного Меркурия должно быть взвешенным. Сейчас особо актуальной станет пословица "Семь раз отмерь – один раз отрежь".