"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера

Актер Никита Ефремов – 32-летний сын российского артиста Михаила Ефремова, спровоцировавшего 8 июня в Москве смертельную аварию, поделился в соцсетях снимками, сделанными во время отпуска в Алтайском крае. Сын Ефремова отправился на Алтай вместе со своей возлюбленной, российской телеведущей и блогером Марией Иваковой.

32-летний сын российского артиста Михаила Ефремова, актер Никита Ефремов на своей странице в Instagram опубликовал снимки, сделанные во время отдыха на Алтае – на фото он запечатлен в компании своей избранницы, 34-летней российской телеведущей и блогера Марии Иваковой.

"Вы красивая пара с Машенькой", – отреагировали на фото фолловеры Ефремова.

"Красивая природа, как и вы с Машей", – прокомментировали фото подписчики актера.

Ивакова и Ефремов познакомились в 2019 году во время посещения актерского тренинга.

На своей странице в Instagram Ивакова сообщила, что не торопится с замужеством.

"Я поймала букет на свадьбе сестры год назад, но, как известно, спешка хороша при ловле блох, а не мужей. Поэтому не тороплюсь", – заявила она в комментарии к фото, на котором запечатлена вместе с Ефремовым на свадьбе у проживающей в России украинской телеведущей Регины Тодоренко и российского певца Влада Топалова.



