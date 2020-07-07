"Красивая пара". Сын Ефремова показал свою избранницу – известную телеведущую и блогера

32-летний сын российского артиста Михаила Ефремова, актер Никита Ефремов на своей странице в Instagram опубликовал снимки, сделанные во время отдыха на Алтае – на фото он запечатлен в компании своей избранницы, 34-летней российской телеведущей и блогера Марии Иваковой.
"Вы красивая пара с Машенькой", – отреагировали на фото фолловеры Ефремова.
"Красивая природа, как и вы с Машей", – прокомментировали фото подписчики актера.
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Мы начали наше путешествие с Телецкого озера. Часть побережья - это Алтаи * скии * биосферныи * заповедник, на территории которого запрещено строительство, поэтому сохранилась уникальная природа этого места. * Вода в озере холодная и даже летом температура воды остае * тся на уровне +5/6 градусов. Погода быстро меняется: утро может быть солнечным и те * плым, а буквально через пару часов дождь и шквальныи * ветер. Как раз в такую резкую перемену мы и попали, когда ходили на лодке к водопаду Чоодор. Мы уже шли обратно , когда я все-таки решил искупаться, и тут налетела буря: волны под два метра и ливень стенои * . Мы попытались на тихом ходу продолжить плавание, но волны были слишком большие, к тому же мы находились в одном из самых узких мест озера, что только увеличивало качку и ветер. Решили переждать немного, снимая молнии в slow motion. Как только дождь ослабел, потихоньку дошли до гостиницы. * На побережье Телецкого россыпь из десятков водопадов. Каждыи * по своему красив и у каждого своя легенда. Тут и «сорок грехов» и «девичьи сле * зы». Добираются до них на лодках, поэтому если собере * тесь сюда, обязательно запланируи * те прогулку на катере. * Экскурсия на вертоле * те это, конечно, небюджетныи * вариант, но стоит всех потраченных средств. Бесконечныи * лес с капиллярами рек, как будто под тобои * зеле * ныи * холмистыи * кове * р. Плюс есть возможность сесть на вершину, с которои * открывается панорама озера и стоит такая звенящая тишина, что слышно, как в десяти метрах от меня, Маша записывает шепотом свои сторис. * Пробыли мы на Телецком 3 дня и отправились дальше. Все, что касается проживания, цен и необходимых в поездке вещеи * я напишу отдельным постом. Завтра выложу в igtv медитативныи * ролик с красотами Телецкого озера! * #никитаефремов #телецкое #телецкоеозеро #алтаи * #отдых #путешествия
Ивакова и Ефремов познакомились в 2019 году во время посещения актерского тренинга.
На своей странице в Instagram Ивакова сообщила, что не торопится с замужеством.
"Я поймала букет на свадьбе сестры год назад, но, как известно, спешка хороша при ловле блох, а не мужей. Поэтому не тороплюсь", – заявила она в комментарии к фото, на котором запечатлена вместе с Ефремовым на свадьбе у проживающей в России украинской телеведущей Регины Тодоренко и российского певца Влада Топалова.
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Наконец-то запрет сняли и нам можно поделиться снимками @andrew_bayda со свадьбы @reginatodorenko и @vladtopalovofficial . Несмотря на уже официальные отношения, бешеный график и малыша Майкла, ребята решили сыграть такую сказочную свадьбу, собрали всех близких в Сорренто и подарили себе и нам этот незабываемый праздник. Всё было продумано до мелочей: невероятная вилла, оформление, меню, и как же круто, когда все гости приходят в единой цветовой гамме (хоть этот дресс-код стоил нам нервов и потраченных часов в магазинах). Свадьба получилась очень душевной, Я даже прослезилась несколько раз как сентиментальная бабка: во время клятв и когда родители говорили речь, а вы бы видели, как трогательно Регинин папа пел песню про Сорренто.. Букет невесты я в тот вечер, кстати, не поймала (двухметровая Лэся @lesia_nikituk не дала шанса ), а вот мой бойфренд в ловкости преуспел больше и стал обладателем бутоньерки жениха. Кто из вас все ещё верит в эти предсказания с букетом и подвязкой? Я вот, например, поймала букет на свадьбе сестры год назад, но, как известно, спешка хороша при ловле блох, а не мужей Поэтому не тороплюсь)) в общем, давайте делитесь: проверим факты и статистику #свадьбаТТ #sorrento #wedding