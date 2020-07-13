Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Ефремову не признавать вину

Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в Instagram, что сам посоветовал своему подзащитному не признавать вину.
"Раньше все нормальными вирусологами были, а теперь в юристы подались". Грустная шутка. Объясню почему. Как вы знаете, я являюсь адвокатом Михаила Ефремова и стараюсь выполнять свою работу так, как обычно это делаю. А именно – хорошо. Но мне становится все сложнее, так как общество формирует свое мнение исключительно на эмоциях, совершенно не понимая всей специфики дела", – написал он.
Пашаев отметил, что все выводы по делу Ефремова будет делать суд.
"Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Ефремову не признавать вину. Повторюсь, окончательное решение за судом", – отметил он.
Адвокат Ефремова акцентировал внимание на том, что никакого контроля государством этого уголовного дела нет, как и влиятельных друзей у его подзащитного.
"Ефремов чувствует себя очень плохо. И морально, и физически. Все разговоры, осуждения, да и поддержка, ему не нужны. Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду", – заявил Пашаев.
Также он высказался о семье погибшего в ДТП, Сергея Захарова.
"Я уже говорил, что публичность им только вредит. И в скорби люди не бегают по ток-шоу в поисках справедливости. Это совсем не про справедливость", – написал адвокат. ⠀
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«Раньше все нормальными вирусологами были, а теперь в юристы подались» * * Грустная шутка. Объясню почему. Как вы знаете, я являюсь адвокатом Михаила Ефремова и стараюсь выполнять свою работу так, как обычно это делаю. А именно – ХОРОШО. * Но мне становится всё сложнее, т.к. общество формирует своё мнение исключительно на эмоциях, совершенно не понимая всей специфики дела. * * Поэтому ещё раз обозначу свою позицию, ответив на вопросы, которые мне постоянно задают журналисты и граждане. * Прессе хочу напомнить, что их работа заключается в достоверной передаче информации без личного мнения и склонения зрителей в ту или иную сторону. * * Господа! * * 1. Напоминаю, что у нас правовое государство и все выводы по делу Михаила Ефремова будет делать суд. Мы готовы к любому решению, т.к. оно будет основано на приведенных доказательствах. * 2. Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Михаилу Ефремову не признавать вину. Повторюсь, окончательное решение за судом. * 3. Я призываю общество перестать формировать мнение и транслировать его в сети, это очень мешает процессу. Так не должно быть ни в одном правовом государстве. * 4. Что бы не говорили журналисты и не озвучивались всякого рода домыслы, никакого контроля государством данного дела нет, также как и влиятельных друзей у моего подзащитного. Это просто возмутительно и никак не должно быть. * 5. Я не считаю нужным светиться и устраивать себе пиар на этом деле (к сожалению, за меня всё сделали журналисты и общество). У меня достаточно дел и клиентов. * 6. Я выполняю свою работу всегда качественно и честно. Данное дело – не исключение. * 6. Михаил Ефремов чувствует себя очень плохо. И морально и физически. Все разговоры, осуждения и да, поддержка, ему не нужны. Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду. * 8. Давайте дождёмся решения суда и тогда вся эта бестолковая суета и разговоры не будут интересны и актуальны. * 9. Про семью погибшего. Я уже говорил, что публичность им только вредит. И в скорби люди не бегают по ток-шоу в поисках справедливости. Это совсем не про справедливость. *
Пашаев рассказал агентству "Москва", что актеру предъявили обвинение в окончательной редакции. Ему вменяют п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.
56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.
Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.
9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Российские СМИ писали, что в ходе заседания по избранию меры пресечения Ефремов утвердительно кивнул в ответ на вопрос, признает ли он вину за совершение ДТП.
12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.
"Да и как тут отмажешься, когда все видели... Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста", – сказал актер.
3 июля адвокат Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП. Пашаев утверждает, что Ефремов "данное преступление не совершал", но от дальнейших комментариев отказался.