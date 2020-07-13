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13 июля, 2020
 
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Адвокат Ефремова: Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Ефремову не признавать вину

Адвокат спровоцировавшего смертельное ДТП российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный плохо чувствует себя морально и физически.

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Пашаев: Ефремов должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду
Пашаев: Ефремов должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду
Фото: pashaev.elman / Instagram

Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил в Instagram, что сам посоветовал своему подзащитному не признавать вину.

"Раньше все нормальными вирусологами были, а теперь в юристы подались". Грустная шутка. Объясню почему. Как вы знаете, я являюсь адвокатом Михаила Ефремова и стараюсь выполнять свою работу так, как обычно это делаю. А именно – хорошо. Но мне становится все сложнее, так как общество формирует свое мнение исключительно на эмоциях, совершенно не понимая всей специфики дела", – написал он.

Пашаев отметил, что все выводы по делу Ефремова будет делать суд.

"Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Ефремову не признавать вину. Повторюсь, окончательное решение за судом", – отметил он.

Адвокат Ефремова акцентировал внимание на том, что ⁣⁣ никакого контроля государством этого уголовного дела нет, как и влиятельных друзей у его подзащитного.

"Ефремов чувствует себя очень плохо. И морально, и физически. Все разговоры, осуждения, да и поддержка, ему не нужны. Он должен и хочет побыть один, чтобы подготовиться к суду", – заявил Пашаев.

Также он высказался о семье погибшего в ДТП, Сергея Захарова.

"Я уже говорил, что публичность им только вредит. И в скорби люди не бегают по ток-шоу в поисках справедливости. Это совсем не про справедливость", – написал адвокат. ⁣⁣⠀

Пашаев рассказал агентству "Москва", что актеру предъявили обвинение в окончательной редакции. Ему вменяют п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Российские СМИ писали, что в ходе заседания по избранию меры пресечения Ефремов утвердительно кивнул в ответ на вопрос, признает ли он вину за совершение ДТП.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.

"Да и как тут отмажешься, когда все видели... Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста", – сказал актер.

3 июля адвокат Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП. Пашаев утверждает, что Ефремов "данное преступление не совершал", но от дальнейших комментариев отказался.

Теги: ДТП, смерть, полиция, авария, арест, алкоголь, Михаил Ефремов, преступление, актер, обвинение, адвокат, автомобиль, травмы, Эльман Пашаев
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