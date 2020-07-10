Подруга Ефремова: Если человек такого склада, как Ефремов, возьмется за перо, ему будет, что сказать. Он возродится

Ресторатор Татьяна Беркович, друг семьи российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, заявила, что Ефремова спасает только вера в Бога.

Подруга Ефремова заявила, что произошла трагедия на оба дома: в одном погибший, а во втором – потерпевший Фото: kino-teatr.ru

Ресторатор Татьяна Беркович, друг семьи российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, в интервью изданию StarHit высказала мнение, что Ефремов после произошедшего сможет вернуться в профессию.

"Я абсолютно в этом уверена. Мне кажется, для Миши это как перерождение, переосмысление. Думаю, когда, Бог даст, это все закончится, мы увидим совершенно иного человека – другого масштаба актера, режиссера, и еще наверняка писателя. Потому что, если человек такого склада, как Ефремов, возьмется за перо, ему будет, что сказать. Настолько нерв оголен, так в жизни все перекорежилось... Предупредить, предостеречь. Он возродится. И будет еще прекраснее, талантливее, сильнее духовно", – заявила она.

По мнению Беркович, Ефремову хватит сил справиться с произошедшим.

"Он глубоко верующий человек. И да, ему по силам. Два раза в год он ездит на Афон, читает молитвы о прощении, обращается к Богу и верит в него искренне. Не с детства, он пришел к религии уже взрослым человеком. Осознанно. И на сегодняшний день спасает его только вера. Михаил понимает: больше, чем он вынесет, Бог ему не даст. И если Бог его оставил в живых в данной ситуации, значит, у него есть свои планы на Мишу. Да, наказание будет человеческое, судить будут не попы в церкви, а простые смертные, которые прожили жизнь, знают обстоятельства, юриспруденцию. Я призываю просто быть милосерднее. Произошла трагедия – на оба дома. Там погибший, тут потерпевший", – отметила она.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил 6 июля, что собрал достаточно доказательств невиновности своего подзащитного в смертельном ДТП в Москве.

6 июля московская полиция сообщила, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Ефремова. Пашаев рассказал агентству "Москва", что актеру предъявили обвинение в окончательной редакции. Ему вменяют п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Российские СМИ писали, что в ходе заседания по избранию меры пресечения Ефремов утвердительно кивнул в ответ на вопрос, признает ли он вину за совершение ДТП.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.

"Да и как тут отмажешься, когда все видели... Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста", – сказал актер.

3 июля адвокат Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП. Пашаев утверждает, что Ефремов "данное преступление не совершал", но от дальнейших комментариев отказался.