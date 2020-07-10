Подруга Ефремова: Все – иллюзия. Миша – небогатый человек

Ресторатор Татьяна Беркович, друг семьи российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, заявила, что Ефремов зарабатывает ровно столько, сколько тратит.

Подруга Ефремова: Миша никогда не был мажором с золотой ложкой, разве что в детстве, может Скриншот: 1tv.ru

Ресторатор Татьяна Беркович, друг семьи российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, в интервью изданию StarHit рассказала, как проходит время домашнего ареста актера.

"Сидит. Ест еду. Пьет воду. Многие интересуются, а не пьет ли он алкоголь, чем вызывают усмешку. Люди, Ефремов под домашним арестом – а он совершенно не подразумевает распитие спиртных напитков. И в том состоянии, в котором Миша находится, абсолютно не до этого. Только спустя время он осознал, что случилось. Но анализировать ситуацию ему придется еще очень долго…" – отметила она.

По словам Беркович, если Ефремова посадят в тюрьму, его 16-летней дочери Вере придется начать работать.

"Она точно сможет помогать маме. Вместо того чтобы играть с подружками и гулять, ей, вероятно, придется пойти подрабатывать. Потому что есть еще двое несовершеннолетних детей – Надя и Боря. Семья готовится к худшему, к тому, что останутся одни. Они прекрасно это понимают", – заявила подруга Ефремовых.

Она добавила, что если Ефремов сядет в тюрьму, то помимо его семьи и детей будут другие люди, которые пострадают, поскольку он опекает нескольких человек и многим помогает.

"Главное, что хочу сказать, все – иллюзия. Миша – небогатый человек. Да, в Юрмале дачку купил – она похожа на дворец? Да, квартира в Плотниковом – ну посмотрите, что это за квартира. Он сколько зарабатывает – столько и тратит. Причем не на себя. Достаточно скромно одевается, ездит на обычной машине, больших изысков вокруг Ефремова никогда не было. Его жена Софья тоже работает, она звукорежиссер, причем работала всегда – неважно, зарабатывал муж больше или меньше. Миша никогда не был мажором с золотой ложкой, разве что в детстве, может", – заявила женщина.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил 6 июля, что собрал достаточно доказательств невиновности своего подзащитного в смертельном ДТП в Москве.

6 июля московская полиция сообщила, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Ефремова. Пашаев рассказал агентству "Москва", что актеру предъявили обвинение в окончательной редакции. Ему вменяют п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Российские СМИ писали, что в ходе заседания по избранию меры пресечения Ефремов утвердительно кивнул в ответ на вопрос, признает ли он вину за совершение ДТП.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.

"Да и как тут отмажешься, когда все видели... Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста", – сказал актер.

3 июля адвокат Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП. Пашаев утверждает, что Ефремов "данное преступление не совершал", но от дальнейших комментариев отказался.