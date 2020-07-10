Бульвар Шоубиз
 
10 июля, 2020
 
Новости

Подруга Ефремова: Все – иллюзия. Миша – небогатый человек

Ресторатор Татьяна Беркович, друг семьи российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, заявила, что Ефремов зарабатывает ровно столько, сколько тратит.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Подруга Ефремова: Миша никогда не был мажором с золотой ложкой, разве что в детстве, может
Подруга Ефремова: Миша никогда не был мажором с золотой ложкой, разве что в детстве, может
Скриншот: 1tv.ru

Ресторатор Татьяна Беркович, друг семьи российского актера Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП, в интервью изданию StarHit рассказала, как проходит время домашнего ареста актера.

"Сидит. Ест еду. Пьет воду. Многие интересуются, а не пьет ли он алкоголь, чем вызывают усмешку. Люди, Ефремов под домашним арестом – а он совершенно не подразумевает распитие спиртных напитков. И в том состоянии, в котором Миша находится, абсолютно не до этого. Только спустя время он осознал, что случилось. Но анализировать ситуацию ему придется еще очень долго…" – отметила она.

По словам Беркович, если Ефремова посадят в тюрьму, его 16-летней дочери Вере придется начать работать.

"Она точно сможет помогать маме. Вместо того чтобы играть с подружками и гулять, ей, вероятно, придется пойти подрабатывать. Потому что есть еще двое несовершеннолетних детей – Надя и Боря. Семья готовится к худшему, к тому, что останутся одни. Они прекрасно это понимают", – заявила подруга Ефремовых.

Она добавила, что если Ефремов сядет в тюрьму, то помимо его семьи и детей будут другие люди, которые пострадают, поскольку он опекает нескольких человек и многим помогает.

"Главное, что хочу сказать, все – иллюзия. Миша – небогатый человек. Да, в Юрмале дачку купил – она похожа на дворец? Да, квартира в Плотниковом – ну посмотрите, что это за квартира. Он сколько зарабатывает – столько и тратит. Причем не на себя. Достаточно скромно одевается, ездит на обычной машине, больших изысков вокруг Ефремова никогда не было. Его жена Софья тоже работает, она звукорежиссер, причем работала всегда – неважно, зарабатывал муж больше или меньше. Миша никогда не был мажором с золотой ложкой, разве что в детстве, может", – заявила женщина.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил 6 июля, что собрал достаточно доказательств невиновности своего подзащитного в смертельном ДТП в Москве.

6 июля московская полиция сообщила, что следователи завершили расследование уголовного дела в отношении Ефремова. Пашаев рассказал агентству "Москва", что актеру предъявили обвинение в окончательной редакции. Ему вменяют п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Ефремову грозит от пяти до 12 лет тюремного заключения.

56-летний Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Российские СМИ писали, что в ходе заседания по избранию меры пресечения Ефремов утвердительно кивнул в ответ на вопрос, признает ли он вину за совершение ДТП.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.

"Да и как тут отмажешься, когда все видели... Да и я видел, когда проспался и отошел от шока. Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше никакого Ефремова. Предал я всех. Простите, пожалуйста", – сказал актер.

3 июля адвокат Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП. Пашаев утверждает, что Ефремов "данное преступление не совершал", но от дальнейших комментариев отказался.

Теги: Россия, ДТП, арест, алкоголь, Михаил Ефремов, актер, семья
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Записки бывшего подполковника КГБ: Русская православная церковь и спецслужбы
Записки бывшего подполковника КГБ: Русская православная церковь и спецслужбы
Владимир ПОПОВ
  Виктор Ляшко: Хотел бы я стать мэром Киева? Думаю, мало кто ответил бы "нет" на такое предложение
  Виктор Ляшко: Хотел бы я стать мэром Киева? Думаю, мало кто ответил бы "нет" на такое предложение
Алеся БАЦМАН
"Европа и США отвлечены, им не до вас". Почему все заговорили о новом возможном вторжении России в Украину
"Европа и США отвлечены, им не до вас". Почему все заговорили о новом возможном вторжении России в Украину
Наталия ДВАЛИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Tinder появились видеочаты
В Tinder появились видеочаты
"Нас не остановить". Супруга Решетника беременна в третий раз
"Нас не остановить". Супруга Решетника беременна в третий раз
У собравшегося стать президентом США обострение биполярного расстройства – СМИ
У собравшегося стать президентом США обострение биполярного расстройства – СМИ
"Отмажет любимый адвокат". Преобразившаяся Лолита "украла" из магазина платье
"Отмажет любимый адвокат". Преобразившаяся Лолита "украла" из магазина платье
"А тело помнит". Прыгая на батуте, 41-летняя Подкопаева с визгом совершила переворот в воздухе
"А тело помнит". Прыгая на батуте, 41-летняя Подкопаева с визгом совершила переворот в воздухе
Подруга Ефремова: Все – иллюзия. Миша небогатый человек
Подруга Ефремова: Все – иллюзия. Миша – небогатый человек
Серебрянская: Есть ли у детей отец? Отвечу: "Мои дети растут в полной семье"
Серебрянская: Есть ли у детей отец? Отвечу: "Мои дети растут в полной семье"
"Лисой драной обзывал, зозулей московской, а теперь друзья". Ляшко и Тимошенко без масок позировали в салоне автомобиля
"Лисой драной обзывал, зозулей московской, а теперь друзья". Ляшко и Тимошенко без масок позировали в салоне автомобиля
"Кошечка", "Прелесть". Тина Кароль засветила фигуру в верхе от купальника
"Кошечка", "Прелесть". Тина Кароль засветила фигуру в верхе от купальника
  "Петарда". Старшая дочь Глюк'оZы в дебютном клипе показала свои сны. Видео
  "Петарда". Старшая дочь Глюк'оZы в дебютном клипе показала свои сны. Видео
"Красотки". Экс-жена Остапчука побывала на вечеринке, которую нельзя забыть
"Красотки". Экс-жена Остапчука побывала на вечеринке, которую нельзя забыть
"Ты мой воздух и ты это знаешь". 38-летняя Крапивина довела 17-летнюю дочь до слез
"Ты мой воздух и ты это знаешь". 38-летняя Крапивина довела 17-летнюю дочь до слез
  Дочь Добкина в ретрообразе выпустила песню "Санта-Барбара"
  Дочь Добкина в ретрообразе выпустила песню "Санта-Барбара"
Собчак крупным планом показала травмированный нос. Фото
Собчак крупным планом показала травмированный нос. Фото
Дочь Кричевского получила диплом стоматолога
Дочь Кричевского получила диплом стоматолога
Билык: Мама красиво оделась и ехала ко мне. Абсолютно мгновенно ее сердце перестало биться
Билык: Мама красиво оделась и ехала ко мне. Абсолютно мгновенно ее сердце перестало биться
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS