Названо имя судьи, который будет вести дело Ефремова в Пресненском суде

Предварительное заседание по рассмотрению дела российского актера Михаила Ефремова назначено на 29 июля. Прокуратора выдвинула артисту обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, "повлекшее по неосторожности смерть человека".

Актеру грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет Фото: kino-teatr.ru

Дело 56-летнего российского актера Михаила Ефремова будет рассматривать судья Пресненского районного суда Москвы Елена Абрамова, сообщает агенство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Предварительное слушание по делу Ефремова назначено на 29 июня на 11.00 по московскому времени, указано на сайте Пресненского суда.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения.

9 июня Таганский районный суд Москвы избрал Ефремову меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца. Российские СМИ писали, что в ходе заседания по избранию меры пресечения Ефремов утвердительно кивнул в ответ на вопрос, признает ли он вину за совершение ДТП.

12 июня Ефремов записал видеообращение, в котором попросил прощения за совершение ДТП. Он, в частности, заявил, что не собирается "отмазываться" от ответственности с помощью друзей.

3 июля адвокат Эльман Пашаев заявил, что его клиент не признавал вину в совершении ДТП. Пашаев утверждает, что Ефремов "данное преступление не совершал", но от дальнейших комментариев отказался.

21 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Актера обвиняют в преступлении по п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Дело было передано в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Актеру грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет.