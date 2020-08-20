Адвокат Ефремова заявил, что актер не был за рулем во время ДТП

Свидетель ДТП, в совершении которого подозревают российского актера Михаила Ефремова, заявил, что за рулем был не артист, а "мужчина с темными волосами", сообщил адвокат актера Эльман Пашаев.

Российский актер Михаил Ефремов не сидел за рулем своего автомобиля во время смертельного ДТП в Москве. Об этом во время судебного заседания 20 августа заявил его адвокат Эльман Пашаев, сообщает "Медуза".

В ходе заседания по делу о ДТП адвокат зачитал с листа показания свидетеля Александра Кобеца, который утверждает, что во время аварии первым подбежал к машине Ефремова. По словам свидетеля, за рулем автомобиля Jeep находился молодой мужчина с темными волосами. Он отметил, что в ответ на предложение помощи услышал нецензурную брань. Всего в автомобиле, по его словам, находились двое человек.

Суд отказался приобщить показания Кобеца и решил допросить его лично. Тот заявил на суде, что долго не хотел становиться свидетелем, опасаясь мести со стороны водителя Jeep. В ходе допроса Кобец сообщил, что до ДТП он вместе с товарищем выпил полтора литра пива.

Также свидетель сообщил, что за рулем автомобиля сидел мужчина с темными волосами в возрасте 35 лет, на котором в момент происшествия была темная жилетка. "Кажется, я его где-то видел, а может, просто похож на кого-то", – сказал свидетель.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. С 9 июня он находится под домашним арестом.

21 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по этому делу. Актера обвиняют в преступлении по п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Дело было передано в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Актеру грозит наказание в виде лишения свободы от пяти до 12 лет.

Предварительное слушание по делу Ефремова было назначено на 29 июля на 11.00 по московскому времени, однако из-за отсутствия адвоката актера было перенесено на 30 июля.

30 июля во время заседания суд принял решение продлить срок домашнего ареста для Ефремова до 22 января 2021 года. Следующее судебное заседание назначено на 5 августа.

5 августа Пресненский суд Москвы начал рассмотрение дела по существу. Во время заседания Ефремов сказал, что не может признать себя виновным, потому что "ничего не помнит".

11 августа перед началом судебного заседания Ефремову вызвали "скорую". Актер был госпитализирован из здания Пресненского суда в бессознательном состоянии.

12 августа адвокат актера заявил российским СМИ, что медики подтвердили у его клиента инсульт.

15 августа Ефремова выписали из больницы.