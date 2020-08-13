Ефремов передвигается на инвалидной коляске – Telegram-канал "Москва 24"

Актера Михаила Ефремова, который является обвиняемым в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, персонал московской клиники перевозит на инвалидной коляске, пишет российский Telegram-канал "Москва 24".

11 августа Ефремова госпитализировали из Пресненского суда с подозрением на инсульт Фото: Московский городской суд / Facebook

Обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов передвигается на инвалидной коляске. Об этом сообщает российский Telegram-канал "Москва 24", разместивший 13 августа видео, снятое в коридоре московской клиники.

На опубликованном ролике, пишет Telegram-канал, запечатлен Ефремов, которого медработник перевозит на инвалидной коляске, при этом лицо пациента скрыто медицинской маской, а на голове надета медицинская шапочка.

"Михаил Ефремов передвигается по Боткинской больнице на инвалидной коляске", – говорится в публикации.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. С 9 июня он находится под домашним арестом.

21 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по этому делу. Актера обвиняют в преступлении по п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Предварительное слушание по делу Ефремова было назначено на 29 июля на 11.00 по московскому времени, однако из-за отсутствия адвоката актера было перенесено на 30 июля.

30 июля во время заседания суд принял решение продлить срок домашнего ареста для Ефремова до 22 января 2021 года. Следующее судебное заседание назначено на 5 августа.

5 августа Пресненский суд Москвы начал рассмотрение дела по существу. Во время заседания Ефремов сказал, что не может признать себя виновным, потому что "ничего не помнит".

11 августа перед началом судебного заседания Ефремову вызвали "скорую". Актер был госпитализирован из здания Пресненского суда в бессознательном состоянии.

12 августа адвокат актера заявил российским СМИ, что медики подтвердили у его клиента инсульт.

Следующее судебное заседание назначено на 17 августа – оно начнется в 14.40 по московскому времени, говорится на сайте Пресненского суда.