Медики подтвердили инсульт у Ефремова – СМИ

Российский актер Михаил Ефремов, обвиняемый в совершении ДТП со смертельным исходом, находится в состоянии средней тяжести и переведен из реанимации в обычную палату, пишут российские СМИ.

Ефремова 11 августа госпитализировали из здания суда с подозрением на инсульт Фото: Московский Театр "Современник" / Facebook

Российский актер Михаил Ефремов, совершивший 8 июня в Москве ДТП со смертельным исходом, перенес инсульт, сообщает российское государственное информагентство "РИА Новости" со ссылкой на адвоката актера Эльмана Пашаева.

Адвокат подчеркнул, что, по оценкам медиков, актер находится в состоянии средней тяжести.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских службах, угрозы для жизни актера нет – после госпитализации Ефремова 11 августа из Пресненского суда, ему была оказана медицинская помощь, а затем актера перевели из реанимации в обычную палату.

Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы вечером 8 июня: на Смоленской площади он, находясь за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном "Лада". Водитель фургона Сергей Захаров от полученных травм позже скончался в больнице.

Сразу после ДТП в российской полиции рассказали, что, по данным экспертизы, Ефремов сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. 9 июня российские СМИ сообщили, что в анализах актера нашли следы кокаина и каннабиноидов. 10 июня в московской прокуратуре подтвердили, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения. С 9 июня он находится под домашним арестом.

21 июля прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по этому делу. Актера обвиняют в преступлении по п. "а" ч. 4 ст. 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

5 августа Пресненский суд Москвы начал рассмотрение дела по существу. Во время заседания Ефремов сказал, что не может признать себя виновным, потому что "ничего не помнит".

11 августа перед началом судебного заседания Ефремову вызвали скорую. Актер был госпитализирован из здания Пресненского суда в бессознательном состоянии – медики подозревали, что у него случился инсульт.

Следующее судебное заседание назначено на 17 августа – оно начнется в 14.40 по московскому времени, говорится на сайте Пресненского суда.